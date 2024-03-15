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Макрон тисне на Шольца: вимагає більш рішучої позиції щодо України

Юлія Закрепа
15 березня 2024, 16:55
Макрон прагне взяти на себе провідну роль у Європі в підтримці України.
Макрон тисне на Шольца: вимагає більш рішучої позиції щодо України
Макрон тисне на Шольца / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Президент Франції Еммануель Макрон посилює тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб той зайняв більш рішучу позицію на підтримку України.

Раніше Макрон попередив про екзистенціальну загрозу, яку Росія становить для Європейського союзу, передає Bloomberg.

Лідери Франції та Німеччини сьогодні зустрінуться з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Берліні, щоб обговорити, як краще надавати допомогу Україні, особливо військову техніку.

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Українській армії не вистачає боєприпасів для стримування наступу Росії. Зі свого боку, європейські країни щосили намагалися зберегти єдність, сперечаючись про те, яке обладнання надати і чи варто розглядати можливість відправки військ в Україну.

Макрон намагається взяти на себе головну роль у Європі

Два тижні тому Макрон викликав напруженість у відносинах із союзниками, заявивши, що нічого не можна виключати, коли його запитали про те, щоб перекинути війська в Україну. Він стверджував, що стратегічна двозначність необхідна для стримування РФ.

Шольц і Білий дім швидко відкинули цей варіант, а диктатор Володимир Путін заявив, що НАТО ризикує "розв'язати ядерний конфлікт", якщо відправить війська на допомогу Україні.

Видання вказує, що Макрон прагне взяти на себе провідну роль у Європі в підтримці України. Раніше він організував саміт лідерів у Парижі, на якому країни узгодили план з постачання таких необхідних боєприпасів для української армії за межами Європейського союзу.

Минулого тижня він відправив свого головного дипломата в Литву, щоб заручитися підтримкою країн Балтії, які високо оцінили його заяви.

Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Тиск на Шольца збільшується

Водночас Шольц зазнав критики за відмову задовольнити прохання України надати їй крилаті ракети великої дальності "Таурус". Натомість канцлер наголосив, що Німеччина є країною, яка досить багато допомоги надає Україні.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський високо оцінив двосторонню допомогу Німеччини Україні, а також закликав Берлін зробити більше.

"Хоча зустріч у Берліні не змінить правила гри, це останній шанс для Шольца і Макрона налагодити стосунки напередодні вирішальних місяців для України, червневих виборів до Європарламенту та призначення нового лідера НАТО", - ідеться в матеріалі.

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон розповів про посилку військ в Україну. Він вважає, що в нинішніх умовах необхідно не допустити перемоги Росії у війні, "що йде на європейській землі".

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Макрон різко змінив риторику. Також Зеленський розповів про розмову з Макроном, яка відбулася 10 березня. Макрон більше не довіряє Путіну, оскільки господар Кремля обдурив його.

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військова допомога Еммануель Макрон Олаф Шольц
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