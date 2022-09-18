Путін провалив всі цілі в боях: адмірал з Британії спрогнозував, скільки може тривати війна

Путін провалив всі цілі в боях-адмірал з Британії жорстко пройшовся по диктатору / УНІАН, https://ua.depositphotos.com/

Президент Російської Федерації Володимир Путін допустив стратегічну помилку, почавши повномасштабне військове вторгнення в Україну. А потім його армія не змогла досягти жодних із заявлених цілей. Про це заявив голова комітету начальників штабів Великобританії адмірал Тоні Радакін в інтерв'ю BBC.

Воєначальник каже, що Путіну не вдалося захопити Україну, а замість ослаблення НАТО Путін домігся тільки ще більшого посилення Північноатлантичного союзу.

Він підкреслив успіхи української армії в останні тижні, але зазначив, що війна може тривати ще довго.

"На самому початку ми сказали, що це (вторгнення в Україну - Главред) стратегічна помилка президента Путіна, а стратегічні помилки призводять до стратегічних наслідків. І в цьому випадку це стратегічний провал. Путін зазнає невдачі за всіма своїми військово-стратегічними цілями. Він хотів підпорядкувати собі Україну, цього не станеться. Він хотів взяти під контроль столицю, ми бачили, що він був переможений раніше. Ми бачили, що він хотів послабити НАТО. Зараз НАТО набагато сильніше, до нас приєднуються Фінляндія і Швеція", – говорить Радакін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що німецький канцлер Олаф Шольц в деталях розповів про переговори, які він провів з диктатором Володимиром Путіним.

"Три речі з сьогоднішньої довгої телефонної розмови з Путіним: в Україні має бути припинення вогню якомога швидше. Твердження, що там правлять нацисти, хибне. І я вказав на відповідальність Росії за глобальну продовольчу ситуацію", – заявив політик.

Нардеп, історик, ексдиректор Українського інституту національної пам'яті, боєць ТРО Володимир В'ятрович під час чату на Главреді говорив, що цілком доречні паралелі між російським диктатором Путіним і нацистським - Гітлером.

"Переконаний, що таке порівняння абсолютно правильно, тому що незважаючи на те, що сам Путін позиціонує себе як головного антинациста, в його ідеології дуже багато запозичень з нацистської ідеології і практики", - сказав в'ятрович.

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