Путін продовжує терор України: у Німеччині заявили, що Росії не потрібні перемовини

Путіну не потрібні перемовини з Україною навіть у найближчому майбутньому - німецький дипломат / Колаж Кремль, УНІАН

Офіційний Берлін не бачить прагнень агресора Росії змінити свою позицію щодо перемовин з Україною. Глава Кремля Володимир Путін продовжує свій терор. Можливо, в результаті атак на енергетичну інфраструктуру буде нова хвиля біженців вже в найближчі тижні. Про це заявив посол Німеччини у Великобританії Мігель Бергер.

Як повідомляє Sky News, німецька держава не бачить, щоб Росія змінила свою позицію щодо перемовин з Україною. Терор мирних українців триває.

За його словами, в найближчі тижні через обстріли окупантом Росією енергетичної інфраструктури України, може бути нова хвиля біженців. Можливо, люди через морози будуть змушені виїхати зі своєї країни.

"Ми не бачимо принципової зміни російської позиції. Путін продовжує тероризувати цивільне населення, і ми дуже стурбовані цим, оскільки ці атаки на енергетичну інфраструктуру означають, що багато людей через морози можуть бути змушені залишити Україну. Тому ми очікуємо наступної хвилі біженців в найближчі тижні", - сказав Бергер.

Також він підкреслив, що Берлін не бачить і в "найближчому майбутньому бажання Росії брати участь в дипломатичному вирішенні розмови".

Перемовини України та Росії

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна не має наміру вести перемовини з Росією, оскільки Москві потрібен не реальний діалог, а перепочинок для нового наступу.

Київ не вірить російській риториці і продовжить звільняти свої території військовим шляхом.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк говорив, що ЗСУ проводитимуть контрнаступальну операцію і взимку. Не можна допустити, щоб Захід втомився від війни. Інакше агресор РФ скористається ситуацією і просуватиме діалог на своїх умовах.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Росія, мовляв, зараз не може говорити з Україною і звинуватив Київ у нібито небажанні "вести діалог". Про те, що Москва не прагне до реальних перемовин, він нічого не сказав.

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