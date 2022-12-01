Путін і Гітлер - сіамські близнюки, Росія недостойна перемовин і повинна розвалитися - Данілов

Росія недостойна, щоб хто-небудь вів з нею перемовини - Данілов / Колаж скріншот YouTube, Reuters

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Київ не має наміру вести перемовини з Москвою, тому що діалог з варварами – недостойно українського народу. За його словами, Україна не має жодного відношення до Росії, яка повинна розвалитися. Директор РФ Путін і глава Третього рейху Гітлер, як сказав Данілов, взагалі сіамські близнюки.

Під час свого виступу на Київському форумі безпеки він розповів про те, що Україна чітко продемонструвала – не треба боятися тих, хто вже 30 років погрожує своєю нібито "міццю".

Як сказав чиновник, Росія повинна розвалитися, а Київ не буде вести переговорів з Москвою, тому що не бажає говорити з варварами.

"Їх просто треба знищити, щоб вони припинили існувати як країна в тих межах, в яких вони існують. На сьогодні Росія - одна з небагатьох країн, у яких є колонії на своїй території, яка знищила величезну кількість народів, їх мову, культуру, традиції. Вони просто варвари. І коли кажуть, що з цими варварами треба сідати за один стіл і про щось говорити, я вважаю це недостойно нашого народу",-вважає Данілов.

Також він зазначив, що Україна не має ніякого історичного відношення до Росії.

"Ви Московія, яка була на своїй території, ви злодії, які крали постійно чиюсь історію, ви постійно щось вимагаєте, але ви не гідні, щоб з вами в світі взагалі хтось спілкувався", - зазначив секретар РНБО.

Крім того, він додав, що, на його думку, глава РФ Путін і диктатор нацистської Німеччини Гітлер – "сіамські близнюки".

"Я взагалі вважаю, що Путін і Гітлер - це сіамські близнюки, тільки один народився трохи пізніше", - підкреслив Олексій Данілов.

Переговори України та Росії

Президент Володимир Зеленський раніше чітко заявляв, що Україна не вірить будь-яким заявам країни-агресора Росії про "перемовини". Тому Київ продовжуватиме проводити військову операцію для звільнення своїх територій, які захопили ворожі війська.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що контрнаступ сил оборони України триватиме і взимку. За його словами, ЗСУ не можуть зупинитися, інакше Захід втомиться від війни, а Росія просуватиме тему "діалогу" на своїх умовах.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков сказав, що наразі жодних перемовин Москви і Києва не може бути. Він звинуватив Україну в нібито "небажанні говорити з Росією", але не сказав, що Росія прикривається "діалогом", щоб отримати паузу і потім піти в новий наступ на українську державу.

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