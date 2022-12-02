"Росія зруйнувала мирний порядок": Шольц назвав Путіну умови перемовин з Москвою

Путін має припинити агресію проти сусідів Росії - Шольц / Колаж Reuters, Кремль

Країна-агресор РФ зруйнувала світовий порядок, але після війни проти України ситуація має повернутися до довоєнного становища. Домовленості з Москвою можливі тільки в тому випадку, якщо Путін припинить агресію проти країн-сусідів. Союзники з НАТО, такі як Польща і країни Балтії, можуть виступити проти будь-яких поступок Росії. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Як повідомляє Sky News, на Берлінській конференції з безпеки він сказав про те, що після війни повинен повернутися колишній світовий порядок. Контакти з російською державою можливі, якщо Путін припинить агресію проти сусідніх держав.

"Континент повинен повернутися до свого довоєнного мирного порядку з Росією і вирішити всі питання спільної безпеки, якщо Володимир Путін погодиться припинити агресію проти сусідів Росії", - зазначив Шольц.

За його словами, Берлін хотів би відновити ті механізми безпеки, які працювали під час і після холодної війни. Співпраця з Росією могла б бути відновлена за такими позиціями, як контроль над озброєннями і розміщення ракет. Однак держава повинна відмовитися від спроб розширити свою територію.

При цьому канцлер ФРН зазначив, що країни Балтії і Польща можуть взагалі відмовитися від будь-яких поступок Росії.

"Росія зруйнувала мирний порядок, над яким ми працювали стільки десятиліть, і ми погодилися, що ніколи більше не повинно бути спроб змінити кордони силою. І те, що Росія робить сьогодні, повертається до імперіалістичного підходу 19-го, 18-го, 17-го століття, коли просто сильніша країна думає, що вона може просто забрати територію сусіда, розуміючи сусідів тільки як глибинку, і якесь місце, якому вони можуть надати правила, яких слід дотримуватися. І це ніколи не можна прийняти", - вважає Шольц.

На його думку, слід повернутися до домовленостей, які забезпечували мир в останні десятиліття і були базисом миру безпеки в Європі.

"А для Росії це також означає, що вона визнає, що існують відкриті суспільства, демократії, які дотримуються зовсім іншого способу управління і того, як вони залучають людей... Зрештою, немає ніякої агресії з боку держав-членів Європейського Союзу, немає ніякої агресії з боку НАТО, і всі питання спільної безпеки можна було б вирішувати і обговорювати. Готовність до цього є", - підкреслив Олаф Шольц.

Нагадаємо, раніше Шольц заявив, що Заходу слід готуватися до ескалації війни Росії проти України. Причиною тому він назвав невдачі російських окупаційних військ на полі бою. Посилення військових дій може полягати в руйнуванні інфраструктури.

Також Шольц сказав, що Німеччина продовжить підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно. За його словами, стає очевидно – Росія не виграє війну проти української держави.

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