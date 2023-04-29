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Путін - терорист, говорити з ним ні про що не можна - Зеленський

Андрій Ганчук
29 квітня 2023, 13:26 оновлено 29 квітня, 13:27
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Путін не тримає свого слова – він постійно казав, що не буде нападати на Україну, але розв'язав грубу війну, сказав президент Володимир Зеленський.
Зеленський, Путін
З терористом і людиною, яка не тримає своє слово, нема про що говорити - Зеленський / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Директор країни-агресора Росії Володимир Путін збрехав всьому світу про те, що він не буде розв'язувати війну проти України. Путін - терорист, який не тримає слова і намагається знайти "виправдання" грубим військовим діям російських окупантів. Говорити з главою Кремля сьогодні не можна. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, в інтерв'ю іноземним журналістам він сказав про те, що говорити з Путіним ні про що не можна, оскільки російський директор – терорист і не тримає свого слова.

"З президентом Путіним сьогодні не можна говорити. Для нас усіх він терорист. Після того як він сказав всьому світу, що "не збирається захоплювати території", "ніколи не буде повномасштабної війни", "не можна розв'язати повномасштабну війну в 21-му столітті на європейському континенті", - зазначив Зеленський.

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Також президент додав, що після своєї брехні Путін почав грубу війну, яка призвела до жертв, масових поховань і ракетних ударів по цивільних об'єктах.

"Назвав це "спеціальною військовою операцією". Він мандрівник у своїх кривавих назвах. Вигадує назву, щоб виправдовувати свої дії. Виправдання цій людині вже немає... На сьогоднішній день він терорист. Про що говорити? Терорист, який не тримає слова", - додав Зеленський.

Україна не має наміру говорити з Путіним

Міністр оборони Олексій Резніков раніше заявив, що Україна не збирається йти на перемовини з агресором Росією.

Він нагадав про словах Зеленського, згідно з якими жодних перемовин з Путіним не буде.

"Вони (держави-партнери, - ред.) чітко розуміють, що ми і не плануємо сідати за стіл перемовин, тому що наш президент чітко сказав, що сідати за стіл перемовин з тим, хто сьогодні очолює Кремль, ніхто не буде", - уточнив глава Міноборони.

При цьому він припустив діалог з Москвою в майбутньому. Україна буде готова обговорити репарації і контрибуції з російської сторони, вироки міжнародних судів і акт Росії про капітуляцію.

"У майбутньому так, ми сядемо за стіл перемовин, коли будемо обговорювати репарації і контрибуції з боку Росії в інтересах України і як реалізувати вирок міжнародного трибуналу, який буде створений. Акт капітуляції з боку Москви будемо теж обговорювати", - підкреслив Олексій Резніков.

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Війна Росії проти України:

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