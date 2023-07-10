Путін перелякався і викликав терміново Пригожина на розмову: в Кремлі розкрили деталі

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що диктатор Володимир Путін зустрічався з командирами і керівництвом ПВК "Вагнер" в Кремлі 29 червня.
За словами Пєскова, на зустріч були запрошені 35 осіб, включаючи засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
Як повідомляють росЗМІ, зустріч тривала близько трьох годин, а деталі бесіди не розголошуються.
"Путін вислухав пояснення командирів і оцінив діяльність компанії на фронті під час війни", - йдеться в заяві.
Навіщо Путін викликав Пригожина
Повідомляється, що під час зустрічі диктатора і Пригожина були обговорені події, що відбулися 24 червня, коли ПВК "Вагнер" спробував здійснити збройний заколот в Росії.
Згідно з повідомленням Пєскова, кримінальну справу проти Пригожина буде припинено, а сам Пригожин вирішив покинути Росію і відправитися в Білорусь.
Більш детальні подробиці зустрічі в Кремлі та її результати залишаються невідомими.
Однак наголошується, що командири ПВК "Вагнер" висловили свою відданість і готовність продовжувати боротьбу за РФ, вважаючи себе прихильниками і солдатами глави держави і Верховного Головнокомандувача.
Як раніше повідомляли, газета Libération з посиланням на джерела у західній розвідці повідомила, що Пригожин зустрівся з Путіним нібито 1 липня в Кремлі.
Джерело Gulagu.net повідомляв, що 1 липня в суботу ніякої зустрічі ні в Кремлі, ні в Ново-Огарьово не було.
Заколот Пригожина в РФ
Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців.
Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено".
Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.
Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово прийняв рішення зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".
Telegram-канал СЗР писав, що Пригожину допомагали друзі з Генштабу РФ. Ватажок ПВК "Вагнера" розраховував на народну підтримку, а в ГУ Генштабу йому обіцяли перехід на його бік великої кількості військових ЗС РФ.
Пізніше Пригожин прокоментував результат своєї спроби державного перевороту в РФ. Він сказав так: "Всіх підбадьорили".
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