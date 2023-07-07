Ексохоронець Путіна, що стоїть за Пригожиним: генерал СБУ оцінив вплив Дюміна

Губернатор Тульської області Олексій Дюмін має довіру з боку Федеральної Служби безпеки країни-агресора Російської Федерації, вважає Віктор Ягун.

https://glavred.net/ukraine/byvshiy-ohrannik-putina-stoyashchiy-za-prigozhinym-general-sbu-ocenil-vliyanie-dyumina-10483927.html Посилання скопійоване

У ФСБ менше претензій до Дюміна, ніж до Міноборони РФ - генерал Ягун / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Колишній охоронець директора країни-агресора Росії Володимира Путіна Олексій Дюмін має довіру з боку ФСБ, оскільки є вихідцем з Федеральної служби охорони. Його вплив обумовлений особистими зв'язками. Про це заявив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що у генерал-полковника, колишнього заступника міністра оборони і губернатора Тульської області Дюміна немає суттєвого впливу на ФСБ і Міноборони. Однак він має довіру з боку ФСБ.

"Дюмін такого впливу (на ФСБ і Міноборони РФ, - ред.) не має, але до нього ставляться з довірою через те, що він є силовиком. Він виходець з дуже специфічної системи ФСО, і у ФСБ до нього менше якихось претензій і питань, ніж до Міністерства оборони, яке важко контролювати", - зазначив Ягун.

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун також підкреслив, що вплив Дюміна базується на зв'язках в середовищі силовиків.

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Раніше Віктор Ягун розповів, що за ватажком ПВК Вагнера Пригожиним стоїть, в тому числі, губернатор Тульської області Дюмін. Генерал припустив, що Дюмін, ймовірно, знає деякі секрети Путіна.

Крім того, генерал-майор запасу Ягун припустив, що якщо Путін зникне, у Кремлі зроблять ставку на секретаря Радбезу РФ Патрушева, які керує так званим центром управління рішень в Росії. При цьому Китай, на думку Ягуна, зробив ставку на главу російського уряду Мішустіна.

Дивіться відео, в якому Ягун розповів, чим впливовий Дюмін:

Інші новини: