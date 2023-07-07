Прослуховування під час переговорів: в BND дізналися секрети Пригожина і Лукашенка

Переговори Олександра Лукашенка з Євгеном Пригожиним могла прослуховувати Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND).
Як говориться в спільному розслідуванні німецьких мовників WDR та NDR, німецька розвідка прослуховувала телефонні розмови ватажка "вагнерівців" і Лукашенка, коли вони обговорювали умови припинення заколоту в Росії.
Підкреслюється, що BND безпосередньо дізналася про роль Лукашенка як посередника між Пригожиним і президентом РФ Володимиром Путіним.
У матеріалі уточнюється, що німецькі розвідники мали нечіткі докази можливого заколоту в Росії ще за тиждень до самих подій і намагалися підтвердити інформацію у партнерів, але безуспішно – і тому і не повідомили про це канцлеру Олафу Шольцу.
"Як повідомляється, перше попередження від BND про події було відправлено німецькому уряду в п'ятницю ввечері - напередодні того, як найманці "Вагнера" окупували російські військові об'єкти і російське місто Ростов", – йдеться в розслідуванні.
Раніше глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував інформацію щодо чуток про переговорах з ватажком ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним.
Глава ГУР безпосередньо не відповів, Чи їздили його підлеглі на переговори з "вагнерівцями", але зазначив, що часто доводилося раніше бачитися з найманцями Пригожина.
Російський терорист Євген Пригожин упустив свій шанс щодо заколоту в країні-агресорі Росії, а його боягузтво призвело до ліквідації приватної військової компанії "Вагнера", ватажком якої він був. Про це раніше написав радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.
Бунт "вагнерівців" на чолі з Пригожиним також може вплинути на збільшення допомоги Україні від західних партнерів, вважають американські чиновники.
Під час заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Пригожина в Росії американські чиновники побачили вразливі місця російського диктатора. Заяви керівника Кремля про" червоні лінії " є блефом - тепер це дуже добре розуміють у Вашингтоні, про це нещодавно писало видання Politico.
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