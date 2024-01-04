Путін побоюється наступу на Москву: як він "зібрався" захищатися

У країні-агресорі Росії вирішили посилити ще одну силову структуру після заколоту Євгена Пригожина, зазначили у Міністерстві оборони Великої Британії.

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Путін зміцнив сили безпеки Москви - розвідка Британії / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Глава Кремля Володимир Путін після заколоту Пригожина у червні минулого року створює нові військові структури. У спробі не допустити наступу на Москву він розширив можливості сил безпеки московського уряду. Організації надали право на застосування вогнепальної зброї, до її лав включили декілька тисяч новобранців. Про це заявили у розвідці Міністерства оборони Великобританії.

У зведенні розвідки Британії йдеться про те, що створення Сил безпеки уряду Москви, до завдань якої входить охорона інфраструктури столиці, Путін схвалив ще у листопаді 2022 року.

Вже з липня 2023-го, після заколоту Пригожина, структура стала більш воєнізованою – її учасникам дозволили застосовувати вогнепальну зброю, а до лав організації рекрутували декілька тисяч осіб.

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Згідно з оцінками британської розвідки, сили безпеки Москви були укріплені для того, щоб утримати столицю у разі повторення заколоту.

"Проект також надає москвичам можливість добровільно виконувати "патріотичні" обов'язки воєнного часу, уникаючи при цьому служби на передовій в Україні. Мер Москви Сергій Собянін зумів обмежити прямий вплив конфлікту на відносно забезпечене населення столиці. Більшість російських втрат в Україні - з бідніших провінційних регіонів", - підкреслюється в повідомленні.

Повстання в Росії

Новий заколот у Росії - справа короткострокової перспективи, говорив нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов. На його думку, такі події призведуть до розпаду країни-агресора.

Режим Путіна знесуть, вважає колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко. На думку дипломата, подібні дії може здійснити російська бізнес-еліта, яка незадоволена подіями, що відбуваються.

"Заколот Пригожина" був постановкою, припустив військовий експерт Роман Світан. За оцінкою Світана, заколот суттєво не вплинув на розвал кремлівської системи влади.

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