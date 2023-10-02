Режим Путіна знесуть: ексглава МЗС розкрив несподіваний сценарій заколоту у РФ

Володимир Огризко пояснив, хто може стояти на чолі процесу організації заколоту в РФ.

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Володимир Огризко оцінив ймовірність заколоту проти Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко прокоментував можливість заколоту в РФ проти диктатора Володимира Путіна.

Як підкреслив він в ході чату в Главреді, це один з варіантів, як режим Путіна може зникнути.

"Найближче оточення Путіна навряд чи піде на цей заколот, а ось люди, які називаються бізнес-елітою, яка багато втратила і продовжує серйозно втрачати, може стати таким середовищем, яке і народить ідею про необхідність зміни диктатора", - не виключив дипломат.

На його думку, в РФ еліти можуть вирішити, що простіше віддати когось на заклання і звинуватити його у встановленні тиранії.

"Сказати, що ми нічого не могли вдіяти, але тепер згуртувалися, об'єдналися, повалили диктатора – ось вам, будь ласка, він і його найближчі люди для Гааги, а ми будемо шукати правильну форму співпраці із Заходом, адже ніколи не були проти нього – всі наші статки там: всі наші яхти там, всі наші коханки там, тому будемо знову дружити сім'ями", - пояснив співрозмовник.

При цьому він не виключив, що саме це середовище може стати ключовим у процесі організації заколоту.

"Бо чекати повстання здичавілого населення, яке весь час жило в рабстві і залишилося психологічними рабами, буде великою наївністю. Бунту там не буде", - додав Огризко.

Дивіться відео - чат з Володимиром Огризком в Главреді:

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Раніше Олексій Данілов заявив, що у Росії назріває заколот. Росія розпадеться. Це станеться обов'язково за нашого життя. І ніяка сила зупинити це не зможе.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ФСБ перевіряє "структуру Путіна" на причетність до заколоту Євгенія Пригожина. У Кремлі мають намір консолідувати апарат внутрішньої безпеки Росії навколо Росгвардії, пишуть аналітики Американського Інституту вивчення війни.

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