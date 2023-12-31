У Росії є два "завдання" проти України: в ISW розкрили план Путіна

Військові пропагандисти РФ "закликають" своїх окупантів захопити Харків, Миколаїв, Одесу та інші українські міста, сказали в Інституті вивчення війни.

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У Путіна "хочуть" повалити владу в Україні - ISW / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Агресорка Росія не зацікавлена в мирних перемовинах із Україною і дотримується своїх попередніх окупаційних "планів". Москва прагне змінити владу в Україні і перетворити її на "нейтральну, без'ядерну, демілітаризовану і денацифіковану" державу. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін зробив заяву, згідно з якою Москва піде на "врегулювання", коли Україні, мовляв, стане "нейтральною, без'ядерною, демілітаризованою і денацифікованою".

Росія прагне захопити Україну

На думку експертів, Росія хоче поставити лояльний собі уряд в Києві і позбавити країну можливості захищатися. Реальні перемовини із Україною Кремль вести не має наміру.

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Російські військові пропагандисти вважають ,що "Україна ще недостатньо виснажена, щоб прийняти катастрофічну капітуляцію" і "вимагають" захоплення низки міст

"Відомий воєнкор заявив 30 грудня, що війна закінчиться, коли Україна дозволить Росії захопити Харків, Миколаїв, Одесу та інші українські області", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Війна Росії проти України

У Путіна будують плани по розколу в Україні, розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони. За словами представника відомства Андрія Юсова, росіяни хочуть дискредитувати мобілізацію і просунути старі пропагандистські тези.

Україна підвищила ставки щодо Криму, Путін ризикує залишитися без флоту, написали журналісти Bloomberg. Директор Московського Центру аналізу стратегій і технологій Руслана Пухов зазначив, що ЗСУ вже фактично вигнали кораблі Чорноморського флоту РФ з окупованого півострова.

Війська РФ атакують під Куп'янськом та Авдіївку, розповіли у Генеральному штабі ЗСУ. Зокрема, ворог намагається захопити Синьківку в Куп'янському районі Харківської області. Сили оборони України розширюють плацдарм на лівобережжі Херсонщини.

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