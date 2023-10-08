УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Заколот Пригожина" був постановкою: Світан розповів, до чого це призвело

Анна Ярославська
8 жовтня 2023, 02:28
Вже видно репресії та посилення одного з поверхів однієї з веж Кремля, сказав полковник запасу Роман Світан.
Роман Світан, повстання вагнерівців
"Заколот Пригожина" не був заколотом, вважає Роман Світан / Колаж: Главред, Фото: росЗМІ, скріншот

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан вважає, що заколот "вагнерівців" у Росії влітку 2023 року був виставою. Однак, її цілі поки що незрозумілі.

"Заколот Пригожина" не був заколотом. Це була зрежисована вистава для якихось цілей однієї з гілок влади. А ось цілі ці поки не зовсім зрозумілі", - сказав Світан під час чату на Главреді.

За його словами, вже видно репресії та посилення одного з поверхів однієї з веж Кремля, але не більше того.

"Це чергове коливання маятника. І жодного впливу, що розвалює систему або імперію, воно не мало. Навпаки, цей "заколот" очистив систему", - додав він.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Дивіться відео - Чат з Романом Світаном на Главреді:

Бунт Пригожина

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців.

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено".

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово вирішив зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

Після наступу "вагнерівців" на Москву Путін перелякався і викликав терміново Пригожина на розмову. За словами Пєскова, на зустріч були запрошені 35 осіб.

Варто зазначити, що Зеленський не виключив новий бунт у РФ. Він переконаний, що Путін настільки слабкий, що не здатний захистити навіть російські області від своїх же бойовиків.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії Володимир Путін Євген Пригожин Олександр Сотник
Реклама

Головне за день

Байден проситиме Конгрес дати 100 млрд доларів допомоги Україні – The Telegraph

Байден проситиме Конгрес дати 100 млрд доларів допомоги Україні – The Telegraph

23:57 Україна
В Ізраїлі могла загинути українка, ще двох наших громадян шукають – Зеленський

В Ізраїлі могла загинути українка, ще двох наших громадян шукають – Зеленський

22:01 Світ
НАТО обмежене у відповіді на дії Росії у Чорному морі – Bloomberg

НАТО обмежене у відповіді на дії Росії у Чорному морі – Bloomberg

21:16 Україна
Всі головні новини

Останні новини

02:28

"Заколот Пригожина" був постановкою: Світан розповів, до чого це призвело

01:30

Загроза ядерного удару РФ: експерт спрогнозував несподівану відповідь Заходу

07 жовтня, субота
23:57

Байден проситиме Конгрес дати 100 млрд доларів допомоги Україні – The Telegraph

23:30

Прокинулися від сирен: Галкін розповів, як переживає атаку на Ізраїль

23:05

У мережі з'явилося фото сина путініста Баскова

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:41

Цей диво рецепт готували завжди в СРСР: 1 ложка в день, і восени хворіти ніхто не будеВідео

22:24

У Грозі попрощалися із подружжям, яке загинуло під час жорстокого удару РФ по кафе

22:01

В Ізраїлі могла загинути українка, ще двох наших громадян шукають – ЗеленськийВідео

21:24

Ситуація в Ізраїлі значно серйозніша, ніж може здаватисяПогляд

Реклама
21:16

НАТО обмежене у відповіді на дії Росії у Чорному морі – Bloomberg

21:00

Це настільки смачно, втриматися неможливо: ідеальна осіння закуска за 2 хвилини - рецепт

20:57

ХАМАС жорстоко обстрілює Тель-Авів: кількість жертв в Ізраїлі сягнула 150Відео

20:27

Ескалація між Ізраїлем та Газою: проміжні висновкиПогляд

20:07

"Як на лісоповалі": Волочкову висміяли за її репетиції перед великим шоу

20:07

Війська Ізраїлю увійшли до всіх міст біля Сектору Газа: деталі

19:59

"Вбиті горем": Байден емоційно відреагував на війну в Ізраїлі

19:19

Бруно Марс не виходить на зв'язок в обстріляному Тель-Авіві

19:14

"Ворог намагається вчепитися за залізницю": у ЗСУ розкрили важку ситуацію під Бахмутом

19:10

Що нового запропонував диктатор росіянамПогляд

18:54

У Криму вибухи: над Джанкоєм піднімається дим

Реклама
18:28

"Важке завдання": армія України може звільнити Крим за допомогою двох шляхів

18:19

Пугачова і Галкін не виходять на зв'язок з Ізраїлю: росіяни почали зловтішатися

18:19

Добринін вперше пояснив розлучення з блогеркою квітковоюВідео

18:02

Пентагон найближчими днями забезпечить Ізраїль усім необхідним для самооборони

17:47

"До кінця дня в Ізраїлі не залишиться живих терористів": представник ЦАХАЛ

17:14

Дощі литимуть по всій Україні: синоптики попередили про небезпечну погоду

17:13

Кількість загиблих зросла: в Ізраїлі повідомили про кількість убитих палестинцями

17:13

Як вінчання впливає на шлюб: що необхідно знати про таїнство

16:40

"Це страшний історичний момент": йде початок нової війни - прогноз астрологів

16:11

Яскравий феєрверк на Запоріжжі: HIMARS ЗСУ підірвав потужну ТОС разом з екіпажем РФВідео

16:06

Ти зберігаєш його неправильно: професійний пекар розповіла, де тримати хліб, щоб він завжди був свіжим

16:02

СБУ затримала "на гарячому" депутата, кума Медведчука: у чому його звинувачуютьФотоВідео

16:01

Довіру народу не повернути: після ганьби Потап випустив нову українську пісню

15:20

Моторошна гелловінська головоломка: знайди кажана серед котиків всього за 28 секунд

15:16

"Через РФ світ занурюється в хаос": Подоляк відреагував на події в Ізраїлі

14:58

"Терор - це злочин проти світу": Зеленський відреагував на атаку на Ізраїль

14:50

ЗСУ знищили під Бахмутом майора РФ – командира штурмового батальйону ворога

14:38

Ізраїль у вогні, багато вбитих: всі подробиці атаки бойовиків ХАМАС і початку війниВідео

14:34

Кошики будуть повними за лічені години: як швидко ростуть різні гриби після дощу

13:51

Зірка Жіночого кварталу натякнула на стосунки з відомим співаком

Реклама
13:49

"Втрати ворога різко зросли": ЗСУ пішли вперед і просунулися на півдні

13:29

Росія обстріляла ще одне мирне село: є загиблі і постраждалі

13:28

Контроль Росії над Кримом - під питанням: у Politico розповіли про проблеми ЧФ РФ

13:00

Підліток залоскотав Кейт Мідлтон: момент потрапив на відеоВідео

12:47

Заклеювати не потрібно: майстер на всі руки показав, що робити, якщо тягне з пластикових вікон

12:35

Авто зрадника злетіло у повітря: у Новій Каховці підірвали "єдинороса"

12:17

Словаччина припиняє допомогу Україні після перемоги проросійської партії на виборах

11:57

Місячний календар 8 жовтня 2023: сила Місяця віщує дуже вдалий день на роботі

11:57

"Знову буде насильство": Столтенберг закликав не дати Путіну перемогти в Україні

11:31

ХАМАС пішов в атаку, ЦАХАЛ викликає резервістів: Ізраїль заявив про початок війниВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Персони
Марк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новини
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти