"Заколот Пригожина" був постановкою: Світан розповів, до чого це призвело

Вже видно репресії та посилення одного з поверхів однієї з веж Кремля, сказав полковник запасу Роман Світан.

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"Заколот Пригожина" не був заколотом, вважає Роман Світан / Колаж: Главред, Фото: росЗМІ, скріншот

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан вважає, що заколот "вагнерівців" у Росії влітку 2023 року був виставою. Однак, її цілі поки що незрозумілі.

"Заколот Пригожина" не був заколотом. Це була зрежисована вистава для якихось цілей однієї з гілок влади. А ось цілі ці поки не зовсім зрозумілі", - сказав Світан під час чату на Главреді.

За його словами, вже видно репресії та посилення одного з поверхів однієї з веж Кремля, але не більше того.

"Це чергове коливання маятника. І жодного впливу, що розвалює систему або імперію, воно не мало. Навпаки, цей "заколот" очистив систему", - додав він.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Дивіться відео - Чат з Романом Світаном на Главреді:

Бунт Пригожина

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців.

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено".

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово вирішив зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

Після наступу "вагнерівців" на Москву Путін перелякався і викликав терміново Пригожина на розмову. За словами Пєскова, на зустріч були запрошені 35 осіб.

Варто зазначити, що Зеленський не виключив новий бунт у РФ. Він переконаний, що Путін настільки слабкий, що не здатний захистити навіть російські області від своїх же бойовиків.

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