"Путін нічого не віддасть добровільно": експерт назвав результат війни в Україні

Путін ні на який чесний мир, з поверненням захоплених територій, звичайно, не піде, каже Ігор Ейдман.

Володимир Путін, Ігор Ейдман / сайт Кремля, Facebook Ейдман

Російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман в інтерв'ю Главреду розповів, що Росія за нинішньої влади не піде на поступки.

За словами Ейдмана, при Путіні ніякого миру не буде і існує екзистенціальна загроза людству.

"Путін ні на який чесний мир, з поверненням захоплених територій, звичайно, не піде. Він нічого не віддасть добровільно. Але ті люди, які прийдуть після Путіна, будуть змушені неминуче йти на поступки і домовлятися із Заходом і Україною. Тому що навіть в економічному плані протистояння із Заходом абсолютно руйнівно для Росії", - говорить соціолог.

Також експерт розповів, коли Путін може відійти від влади.

"Сам Путін від влади не відійде, але я сподіваюся, що невдачі російської армії, економіки, які будуть наростати в 2023 році, приведуть до того, що його усунуть від влади власні наближені. Або навіть усунуть його фізично – це цілком ймовірно. Велику роль в цьому можуть зіграти США і західний світ, які над цим працюють. Адже вони розуміють, що при Путіні ніякого миру не буде і існує екзистенціальна загроза людству", - говорить соціолог.

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікуваних дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

Ое також зазначає, що нова влада "продасть Путіна", щоб відновити відносини із Заходом.

Такі речі відбуваються повільно, але усунути його від влади можуть. В кінцевому підсумку ті, хто прийдуть до влади після Путіна, легко позбудуться від нього і продадуть його за відновлення відносин із Заходом", - заявив російський соціолог.

Розвал Російської Федерації

Нагадаємо, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна звільнить всі свої території від російських загарбників. У той же час країну-агресора Росію чекає досить сумна доля - в майбутньому ця держава розпадеться. Також секретар РНБО переконаний, що зовсім скоро армія чеченського диктатора Рамзана Кадирова почне вбивати росіян на території Російської Федерації.

Раніше глава Міноборони Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, країну-агресора чекає розпад з парадом суверенних республік.

На думку економіста і політолога Олега Соскіна, після кожної військової поразки становище Росії і особисто глави Кремля Володимира Путіна на міжнародній арені змінюється лише в гіршу сторону. За його словами, якщо українські війська увійдуть до Криму, Путіну скажуть заспокоїтися і потихеньку доживати свій вік, щоб не сталося чогось гіршого. Експерт підкреслив, що для Путіна це буде кращий варіант.

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