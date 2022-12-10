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Хоч програє, але з "трону" не злізе: Путін не оголосить народну війну, бо не зможе її очолити – Ейдман

10 грудня 2022, 18:45
У випадку початку тотальної війни російського диктатора можуть замінити на іншого вождя.
Владимир Путин, Игорь Эйдман
Путін боїться, що його замінять на іншого "вождя"/ сайт Кремля, Facebook

Росія уже програє війну проти України. У Кремлі розуміють, що для зміни ситуації на свою користь їм потрібно хіба що оголосити тотальну, або так звану народну війну. Проте сам російський диктатор Володимир Путін цьому противиться, адже він не зможе очолити таку війну, що означає усунення його з посади і заміну на іншого вождя.

Про це розповів російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман в інтерв'ю Главреду. Він порівняв нинішню ситуацію в РФ з ситуацією в Німеччині перед тим, як вона програла у Другій світовій війні.

Ейдман нагадав, що в умовах наближення програшу німців у ДСВ Геббельс зібрав великий стадіон, проголосив промову і запитав громадян Німеччини, чи готові вони до тотальної війни. Ті кричали у відповідь, що готові. Тоді німці підтягнули більше сил і ресурсів, але тотальна війна їх все одно не врятувала. Соціолог наголошує, що путінському режиму така війна теж не допомогла б, навіть якби Путін її оголосив.

Але цікаво те, що Путін навмисно уникає оголошення тотальної війни, каже Ейдман. Російський диктатор уже не може очолити народ, який воює – ні ментально, ні в силу віку і стану здоров’я, ні в силу своєї особистісної специфіки.

"Він не може бути Гітлером або Сталіним, які підім'яли всю країну під себе і були вождями народу, що воює. Путін – людина літня, ледача, сибарит, любитель красивого, солодкого життя. Він не харизматичний, не енергійний, він з великими труднощами і небажанням змушує себе виступати і відчувається, що все це абсолютно не його", – зазначає російський соціолог.

Гітлер у своїх виступах "горів, як свічка", каже Ейдман. Натомість Путін лише "щось мукає, як старий-доміношник перед такими ж старими-пенсіонерами".

Хто такий Ігор Ейдман

Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) – російський соціолог, один із найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

Диктатор РФ чітко розуміє, що він не зможе бути лідером народної війни, якщо вона буде оголошена. А це означає, що його просто на просто можуть замінити на іншого "вождя".

"Він думає: "А якщо оголосити народну війну, вождем я бути не можу, то що далі? Мене можуть змінити!". І цього йому не хочеться, тому він весь час намагався робити так, щоб ця війна перебувала десь осторонь від людей", – пояснює соціолог.

Раніше Ейдман зазначав, що російського диктатора Володимира Путіна усунуть з посади представники його ж оточення, коли побачать, що він уже остаточно програє війну. Підштовхнути путінський режим до краху можуть Збройні сили України, якщо вони взимку підуть в успішний контрнаступ на фронті.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни ISW зазначали, що російський диктатор Володимир Путін усвідомлює усі проблеми, які є зараз у Росії та окупаційній армії, проте намагається перекласти відповідальність з себе на інших. Він намагається зберегти позицію, яку він намагався займати упродовж свого правління.

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