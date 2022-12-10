Путін і Лавров поводяться як переможці: Ейдман назвав причину

Кремль намагається налякати противника своїм агресивним настроєм, але там розуміють, що вони програють.

Путін і Лавров поводяться як переможці / Колаж фото УНІАН , ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін і глава МЗС РФ Сергій Лавров намагаються вести себе так, немов вони переможці. При цьому весь світ бачить, як Росія блискавично програє. Все тому, що Кремль просто хоче налякати противника. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман.

Експерт не виключає, що Росія сподівалася на можливість заморозити війну, яку Путін розв'язав проти України.

"Мабуть, вони сподівалися на щось. Ми ж не знаємо, але там напевно йдуть підкилимні зондажі з російського боку на захід. Який-небудь Абрамович туди-сюди літає і говорить про щось з Ердоганом. Ймовірно, в якийсь момент вони сподівалися, що їм вдасться заморозити війну. Вони хотіли б це зробити, щоб остаточно переварити захоплені території", - сказав Ейдман.

Заморожування конфлікту дозволило б Росії підготуватися до нового етапу війни. Однак Кремль відчуває, що йому не виходить цього домогтися і представники РФ починають "бикувати",

"Раз не вдається, то, значить, треба бикувати – авось, противник злякається і здрейфує. Але це не політика, а рівень дворових хуліганів-відморозків, пітерських ПТУшників. Але все це несерйозно і розбиратися в цьому безглуздо", - додав експерт.

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікуваних дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни ISW зазначали, що російський диктатор Володимир Путін усвідомлює усі проблеми, які є зараз у Росії та окупаційній армії, проте намагається перекласти відповідальність з себе на інших. Він намагається зберегти позицію, яку він намагався займати упродовж свого правління.

Нагадаємо, раніше директор країни-агресорки Росії Володимир Путін заговорив про можливе закінчення війни. За його словами, процес врегулювання з Україною буде "непростим і потребуватиме певного часу". Російський диктатор прямо заявив, що РФ готова до переговорів. Мовляв, без них все одно не вдасться обійтися.

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