Удар України по Кримському мосту: Арестович оцінив ймовірність знищення естакади

Кримський міст - стратегічна споруда , яку не так просто знищити, - Арестович / Колаж Reuters, УНІАН

Кримський міст є стратегічною спорудою, яка прикривається таким чином, що її не можна знищити. Йдеться про мінімум двій бригади ППО, наряд сил в повітрі і протиповітряній системі, що прикриває кораблі. Якби була можливість, Україна давно знищила б естакаду. Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

У ефірі YouTube-каналу Фейгін Live він розповів про те, що Кримський міст споруджено, спроектовано і захищено таким чином, щоб по ньому не можна було завдати нищівного удару.

читайте такожКримський міст приречений: російський геоеколог дав пораду артилеристам України"Кримський міст - це капітальна споруда стратегічного значення, спеціально зроблена і прикривається так, щоб його було не можна знищити. Там мінімум дві бригади ППО прикриває, постійно наряд сил у повітрі, ППО, яке забезпечують кораблі", - пояснив чиновник.

За його словами, навіть якщо вдасться завдати удару по мосту крилатою ракетою, прольоти можна швидко відновити.

"Це дуже серйозна споруда і потрапити в міст крилатою ракетою – це все одно, що кулею за 300 метрів в поставлений на бочок аркуш паперу. В десяту частку міліметра. Навіть якщо і потрапиш – ось так прямо, щоб він зруйнувався – прольоти відновлюються дуже швидко спеціальними інженерними засобами", - зазначив спікер Банкової.

Також Олексій Арестович підкреслив, що Україна давно змогла б знищити Кримський міст у тому випадку, якщо була б така можливість.

Дивіться відео Главред - Арестович заявив, що Україна буде готова завдати РФ військової поразки

Україна готова вдарити по Кримському мосту

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у квітні заявляв, що Україна готова вдарити по Кримському мосту. Ця естакада використовується ворогом для перекидання підкріплення своїм військовим підрозділам.

"Дивіться, якби у нас була можливість це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов'язково зробимо", - сказав Данілов.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков у відповідь вибухнув заявою, згідно з якою слова Данілова про готовність Києва вдарити по Кримському мосту нібито є "анонсом теракту". Москва, мовляв, має намір провести "правову перевірку" з метою "подальшого покарання".

Главред рекомендує: