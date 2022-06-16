Україна отримає зброю від Заходу і знищить Кримський міст – у Путіна бояться сценарію

Москва знає про плани України знищити Кримський міст-Пєсков / Колаж Reuters

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва знає про попередження України щодо можливого удару по Кримському мосту. За його словами, влада країни-агресора бере до уваги таку інформацію.

Як повідомляє МК, спікер російської адміністрації розповів про те, що Росія неодноразово чула попередження України про можливе нанесення удару по Кримському мосту.

"Подібні загрози ми знаємо і беремо їх до уваги", - каже Пєсков.

Також він додав, що російські окупанти "забезпечують безпеку" захопленого Криму, проте відмовився уточнювати, які конкретно вживаються заходи.

Нагадаємо, раніше генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва і Миколаївської області, заявив, що Кримський міст стане головною ціллю для ЗСУ після того, як буде отримано важке озброєння Заходу.

читайте такожЗСУ можуть знищити Кримський міст: експерт назвав 2 головні умови"Це не секрет ані для їхніх військових, ані для наших військових. Ані для їх цивільних, ані для наших цивільних. Це буде ціль номер один для поразки... ми як би основну кишку підтягування резервів просто повинні обрізати. І повірте: ті, хто бігав у Сімферополі та Криму з російськими прапорами, швиденько дістануть українські і бігатимуть з ними", - підкреслив Марченко.

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Україна готова нанести удар по Кримському мосту

Секретар РНБО Олексій Данілов у квітні казав, що Україна готова нанести удар по Кримському мосту. Ворог використовує естакаду для перекидання своїх військових сил.

"Дивіться, якби у нас була можливість це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов'язково зробимо", - зазначав чиновник.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков, у свою чергу, вибухнув заявою про те, що слова Данілова про готовність України вдарити по Кримському мосту, мовляв, трактуються Москвою як "анонс теракту". Російська держава нібито збирається провести "правову оцінку" для "подальшого покарання".

Як вважає радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, Кримський міст - це стратегічна споруда, яку росіяни прикривають таким чином, що його не можна знищити. За його словами, там мінімум дві бригади ППО, наряд сил в повітрі і протиповітряна система, що прикриває кораблі. Чиновник підкреслив, що якби була така можливість, Україна давно б знищила цей об'єкт.

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