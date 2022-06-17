"Це жахлива помилка Путіна": РФ стратегічно вже програла війну – голова збройних сил Британії

РФ стратегічно вже програла війну – голова збройних сил Британії/ Генштаб ЗСУ, Twitter @AdmTonyRadakin

Росія вже стратегічно програла війну проти України. Російський диктатор Володимир Путін використав уже близько 25% потужності своєї армії, проте добився лише мізерних успіхів.

Уже ніякі тактичні успіхи РФ не зможуть сильно вплинути на ситуацію. Про це заявив начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін, повідомляє Sky News.

Він наголосив, що РФ ніколи не вдасться взяти контроль над територією України.

"Це жахлива помилка Росії. Росія ніколи не візьме контроль над Україною. Натомість це призведе до ослаблення російської влади. Росія вже стратегічно програла, тому що внаслідок її дій Фінляндія і Швеція прагнуть приєднатися НАТО, що робить Альянс сильнішим", – зазначив Тоні Радакін.

За його словами, можливо Росія у найближчі тижні досягне тактичних успіхів. Проте заради крихітних досягнень РФ уже пожертвувала четвертою частиною потужності своєї армії.

Крім величезних втрат особового складу, РФ також використала багато своїх ракет, запаси яких уже закінчуються.

Також Радакін наголосив, що Велика Британія і далі підтримуватиме Україну і надаватиме більше зброї для захисту від Росії.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ відбили наступ ворога на трьох напрямках, на кількох напрямках тривають бої. Водночас воїни ЗСУ завдали втрат противнику. Вони збили російський вертоліт Мі-35М на Донбасі та завдали ударів по скупченням російських військ у трьох районах Херсонщини.

Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц після візиту до Києва заявив, що "мир під диктування" на умовах, нав’язаних Росією в односторонньому порядку, неможливий.

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