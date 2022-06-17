Помре, як Каддафі: Путіна можуть ліквідувати "хижаки" з його оточення – ЗМІ

Путіна можуть ліквідувати "хижаки" з його оточення – ЗМІ/ Reuters

Російський диктатор Володимир Путін може закінчити як лівійський диктатор Муаммар Каддафі, якого вбив його народ під час громадянської війни у Лівії у 2011 році.

Зараз оточення Путіна сприймає його як "слабкого", і тому є ймовірність, що всі можуть обернутися проти нього. Про це пише видання The Sun з посиланням на джерела.

Зокрема, у виданні посилаються на слова російського терориста Ігоря Гіркіна, який казав, що через постійні провали у війні проти України військовий і силовий блок Росії зараз втрачають лояльність до Путіна.

Він попередив, що у гіршому для російського диктатора випадку його можуть скинути "з трону" і потім жорстоко вбити, як це відбулося з Каддафі. При цьому Гіркін зазначив, що Росія уже "перетворюється на Лівію, де всі воюють проти всіх".

При цьому у виданні також навели слова блогера Івана Яковини, який сказав, що Гіркін може працювати "на якісь темні сили у Кремлі чи ФСБ".

Яковина зазначив, що ці сили дуже незадоволені Путіним, і можуть устами Гіркіна "пророкувати", як може скінчити російський диктатор.

"Прямо кажучи, вони вже погрожують Путіну, вимагаючи оголосити Україні повноцінну війну. На мою думку, це дуже цікава динаміка. Найненависніші….виходять з лап Путіна і облизують губи, наче хижаки передчують його, сидячи в його розкішному бункері", – сказав Яковина.

Раніше повідомлялося, що РФ вже стратегічно програла війну проти України. Путін використав уже близько 25% потужності своєї армії, проте добився лише мізерних успіхів. І вже ніякі тактичні успіхи РФ не зможуть сильно вплинути на ситуацію, заявив начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін.

Нагадаємо, за словами журналіста-розслідувача Bellingcat Христо Грозева, президент Росії Володимир Путін керує війною в Україні мало не "в ручному режимі". Ніхто з його оточення не знає, що господар Кремля вирішить найближчим часом.

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