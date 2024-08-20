Путін наказав 'вибити' ЗСУ із Курської області: джерела розкрили терміни

Фактично, росіяни зараз намагаються спрямувати в Курську область "мікс" підрозділів з усіх напрямків передової.

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Путін хоче відбити Курську область до 1 жовтня / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін наказ своїм військовим витіснити українські війська з Курської області, але не знімати сили з ключових ділянок на Донбасі.

Співрозмовник видання в військово-політичному керівництві зазначив, що окупаційні війська отримали від Путіна вказівку звільнити Курську область до 1 жовтня, передає РБК- Україна.

Проте завдання російської армії - зробити це будь-як, не знімаючи сили з ключових ділянок, де Росія веде наступ на Донбасі. Йдеться передусім про Покровський та Торецький напрямки. Наразі наступ окупантів на цих напрямках не сповільнився - скоріше, тільки посилився.

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Фактично, росіяни зараз намагаються спрямувати в Курську область "мікс" підрозділів з усіх напрямків передової, крім Покровського і Торецького. Це, своєю чергою, свідчить про те, що противник, по-перше, має в своєму розпорядженні зараз обмаль "вільних" сил та резервів. По-друге, що обмежені успіхи під Покровськом і Торецьком на шальці терезів Кремля стоять вище, ніж повернення контролю над Курською областю, зазначається в матеріалі.

"Зараз ворог висмикує війська прямо з переднього краю. Зокрема з Запорізької області забрали дві бригади, з Херсонського напрямку забрали із резерву два десанто-штурмові батальйони. В Курській області опинилася 810-та бригада Чорноморського флоту, яка була на Херсонському напрямку, 155-та бригада морської піхоти, яка воювала під Вугледаром. Перекидаються навіть військовослужбовці строкової служби, призвані весною 2024 року", - розповів виданню експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Наступ ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, що РФ перекинула до Курщини 5 тис. російських військових з України. російські війська посеред тижня в період з 6 по 13 серпня перекинули на Курщину "кілька" неповних бригад загальною чисельністю 5000 осіб, які перед цим воювали на території України.

Cтало відомо, що ЗСУ можуть піти до АЕС у Курській області. Військовий експерт заявив, що наступ ЗСУ найближчим часом продовжиться в селищі Теткіно в Глушківському районі, а також у північному напрямку - на Рильськ.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ контролюють майже 100 населених пунктів у Курській області. Загалом Україна контролює вже понад 1250 квадратних кілометрів у Курській області. Ця операція стала найбільшою інвестицією України

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