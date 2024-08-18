'На межі Третьої світової ': у КНДР панічно відреагували на ситуацію в Курській області

Північна Корея засудила напад України на Росію, назвавши це непростимим актом терору, що підтримується США та Заходом.
Reuters з посиланням на державне інформаційне агентство KCNA повідомив, що наступ України на Росію є наслідком антиросійської конфронтаційної політики США, яка ставить ситуацію на межу Третьої світової війни.
В заяві міністерства закордонних справ Північної Кореї зазначено, що США постачають Україні летальну зброю на "астрономічні" суми. Північна Корея рішуче засудила збройну атаку на територію Росії з боку "марионеткового режиму Зеленського", підтримуваного США і Заходом, назвавши це актом агресії і терору.
За останній рік Північна Корея значно посилила свої зв’язки з Росією, зокрема, лідери обох країн провели дві зустрічі на найвищому рівні, обіцяючи більш тісну співпрацю у всіх сферах.
Зв'язки РФ та Північної Кореї
Нагадаємо, що Володимир Путін і Кім Чен Ин уклали новий договір. Диктатори підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. Документ передбачає "надання взаємної допомоги у разі агресії проти одного з учасників". Кім Чен Ин висловився, що договір "має миролюбний і оборонний характер".
Кім Чен Ин відправить інженерні війська в Україну на допомогу Путіну. Пряма північнокорейська інженерна підтримка може вивільнити російську бойову міць для операцій уздовж лінії фронту, вважають аналітики ISW. Інженерні війська КНДР нібито допоможуть відновити інфраструктуру в окупованому Донецьку.
Олег Жданов заявив, що КНДР може допомогти армії РФ таємно пробиратися до позицій ЗСУ. Якщо Північна Корея відправить в Україну інженерні війська на допомогу російському диктатору Володимиру Путіну, для нашої країни це може мати серйозні негативні наслідки.
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