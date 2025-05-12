Путін починає дратувати Трампа, США готують новий удар по РФ – Bloomberg

Україна разом із європейськими партнерами наполягає на негайному 30-денному припиненні вогню.

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Проти РФ можуть запровадити нові санкції / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

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Трамп може посилити санкційний тиск на РФ

Трампа починає дратувати жорстка риторика Путіна

Президент США Дональд Трамп у закритих розмовах дав зрозуміти, що готовий розглянути можливість посилення санкційного тиску на Росію, якщо ситуація того вимагатиме.

За інформацією джерел агентства Bloomberg, Україна разом з європейськими партнерами наполягає на негайному 30-денному припиненні вогню і пригрозила Москві новими санкціями в разі відмови.

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Цей крок фактично став ультиматумом: якщо до 12 травня Росія не припинить бойові дії, буде запущено новий етап санкційного тиску.

Хоча в публічних заявах Трамп спочатку виявляв стриманість, західні дипломати стверджують, що в приватних бесідах він висловив підтримку цій ініціативі.

Один із європейських чиновників, знайомий із деталями переговорів, повідомив, що американський лідер погодився з позицією союзників і дав зрозуміти, що готовий до подальших кроків проти Москви.

/ Главред

За даними агентства, Трампа починає дратувати жорстка і непохитна риторика Володимира Путіна, особливо на тлі того, що Трамп обіцяв досягти миру в Україні в перші 100 днів свого другого терміну, але поки що цього не сталося.

Раніше повідомлялося про те, що Берлін висунув ультиматум Путіну. Якщо Москва не прийме цю вимогу, то "почнеться підготовка" до нових санкцій.

Нагадаємо, раніше "коаліція охочих" поставила РФ жорсткий ультиматум. Лідери Франції, Німеччини, Польщі, Британії та України підготували спільну заяву за підсумками зустрічі в Києві.

Як повідомляв Главред, лідери Франції та Великої Британії виступили з жорсткою заявою, пригрозивши Росії новими санкціями в разі відмови від дотримання припинення вогню.

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