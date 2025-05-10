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"Засуньте мирні плани...": Медведєв грубо відреагував на пропозицію про перемир'я

Руслана Заклінська
10 травня 2025, 18:10
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Медведєв обурився ініціативою щодо 30-денного припинення вогню та висловив зневагу до західних лідерів.
'Засуньте мирні плани...': Медведєв грубо відреагував на пропозицію про перемир'я
Медведєв у гнівній формі відкинув пропозиції "Коаліції охочих" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, x.com/MedvedevRussiaE

Головне:

  • Зустріч "Коаліції охочих" у Києві спричинила різку реакцію з боку Росії

  • Дмитро Медведєв грубо висловився про лідерів Франції, Німеччини, Британії та Польщі

    відео дня

  • Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявмі, що Росія не боїться нових санкцій

Зустріч "Коаліції охочих", що відбулася в Києві за участі лідерів України, Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі, викликала різку реакцію Москви. Колишній президент Росії та нинішній заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв різко відреагував на ініціативу України та її союзників щодо 30-денного припинення вогню на своїй сторінці в соцмережі X.

Медведєв висловив зневагу до президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єра Британії Кіра Стармера та польського прем'єра Дональда Туска.

За словами заступника голови Ради безпеки Росії, лідери країн мали обговорювати мир у Києві, а "замість цього вони випалюють погрози на адресу Росії". Під час своєї гнівної теради Медведєв запропонував їм "засунути мирні плани у свої пангендерні (нецензур. - ред.)".

Паралельно з цим прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не боїться нових санкцій. За його словами, РФ "звикла до подібних заходів тиску" і нібито знає, як мінімізувати їхні наслідки.

Припинення вогню в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський оголосив про намір розпочати повне та безумовне припинення вогню між Україною та Росією вже з понеділка, 12 травня. Перемир’я має тривати щонайменше 30 днів і охоплювати всі сфери — суходіл, повітряний простір та море.

Тим часом лідери Франції та Великої Британії — Еммануель Макрон і Кір Стармер — виступили зі спільною заявою, у якій пригрозили Росії новими санкціями в разі відмови від припинення вогню. Вони також підкреслили, що разом зі США готові посилити військову та фінансову підтримку України.

Окрім того, Вашингтон, Брюссель та Київ підготували документ із 22 пунктами, спрямованими на припинення війни. Серед ключових пропозицій — 30-денне перемир’я та відмова США від активного просування заявки України до НАТО. Очікується, що цей документ передасть Володимиру Путіну спецпредставник Дональда Трампа.

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Хто такий Дмитро Медведєв?

Дмитро Медведєв - президент Росії 2008-2012 років, з 2020 року - заступник голови Ради Безпеки РФ, пише Вікіпедія.

Фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку. Під санкційними списками Євросоюзу, США, Канади, Нової Зеландії та Японії.

З жовтня 2022 року перебуває в розшуку СБУ за звинуваченнями в посяганні на територіальну цілісність й недоторканість України.

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