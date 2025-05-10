Ворог може вдарити ракетами по Україні: ЗМІ назвали місто, яке під прицілом РФ

За даними Politico, найближчими днями Кремль може завдати ударів по Києву.

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Найближчими днями росіяни можуть завдати ракетного удару по Україні / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

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Україні загрожує новий ракетний удар, зокрема мішенню може стати Київ

Атака може відбутися найближчими днями

У суботу, 10 травня, лідери Європи закликали країну-агресора Росію погодитися на 30-денне припинення вогню, погрожуючи санкціями і посиленням допомоги Україні. У відповідь Кремль готується до нових ударів по Україні. Про це повідомляє Politico.

Інформація про можливий ракетний удар з'явилась майже одразу після зустрічі "коаліції охочих", що відбулася у Києві 10 травня.

відео дня

"У суботу представники розвідки в Києві висловили стурбованість тим, що Росія може завдати нових авіаударів по столиці України найближчими днями, що було б похмурою відповіддю, яка висміяла б мирні зусилля Заходу", — йдеться у матеріалі.

Поки жодне державне відомство не коментувала ці застереження, зокрема і Головне управління розвідки (ГУР).

Якими ракетами РФ атакує Україну? / Інфографіка: Главред

Загроза ракетного удару - новини за темою

Нагадаємо, посольство США в Україні отримало інформацію про загрозу повітряної атаки, яка може статися протягом наступних кількох днів.

Як писав Главред, російські окупанти можуть готуватись до удару ракетою Орєшнік по Україні. Про це свідчить заплановане закриття повітряного простору в районі російського полігону "Капустін Яр". Саме звідти раніше відбувався запуск ракети такого типу.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов прогнозував, що росіяни можуть атакувати Орєшніком центри увалень рішень, військові обʼєкти або житлові квартали.

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