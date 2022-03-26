Путін почав готуватися до вторгнення в Україну після перемоги Байдена на виборах США - правозахисники

Перемога Байдена на виборах означала неминуче відновлення конфронтації / Фото Reuters

Президент Росії Володимир Путін почав готуватися до повномасштабного вторгнення в Україну одразу після перемоги Джо Байдена на виборах президента США. Обрання лідера Демократичної партії означало для нього неминучу конфронтацію.

Правозахисники міжнародної організації Агора зазначають, що підготовка нападу на Україну стартувала серією засідань Ради безпеки Росії в листопаді 2020 року після того, як чинний на той момент президент США Дональд Трамп програв вибори Джо Байдену.

"Це означало неминуче відновлення конфронтації", - йдеться у доповіді.

Підготовка до війни з Україною велася за кількома напрямками: внутрішньо- і зовнішньополітичному, а також військовому.

Крім того, правозахисники вважають, що коронавірусні обмеження і посилення поліцейського контролю використовувалися владою для підготовки до так званої "спецоперації в Україні". Поряд з цим Кремль нейтралізував потенційних організаторів масових вуличних протестів і знищив незалежні ЗМІ.

Зазначається, що сьогодні в Росії фактично звпроваджено воєнний стан з обмеженням базових конституційних прав, йдеться в доповіді. Також за даними правозахисників, з перших днів антивоєнних акцій в Росії затримали понад 15 тисяч осіб.

Війна Росії проти України

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

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