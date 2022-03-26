Путін йде шляхом Гітлера і погрожує глобальною війною: історики пояснили, чим схожі два фюрери

Адольф Гітлер та Володимир Путін / neveragain.media

Російський президент Володимир Путін розв'язав війни у низці держав і продовжує вести світ до нового глобального військового протистояння, яке може призвести до мільйонів жертв. Він діє майже як німецький фюрер Адольф Гітлер. Обидва диктатори довго готували свої країни до великої війни, не поважали міжнародне право, а весь світ намагався з ними говорити і навіть укладати угоди.

Таку думку висловили історики проекту Ніколи знову. Фахівці провели дослідження діяльності двох тоталітарних лідерів в період між початком їх повномасштабних воєн - у 1939 і 2022 роках.

Що спільного у Путіна з Гітлером

Глава РФ, як і німецький фюрер, дуже довго готував свою державу до величезної війни. До цього висновку можна прийти, простеживши нарощування військової потужності країн. Ситуація відбувалася всупереч міжнародним домовленостям - у Німеччини на той час був Версальський мирний договір, а у Росії договір про звичайні збройні сили у Європі.

Путін, як і Гітлер, не поважає міжнародне право і знищує опозицію. Агресія, у тому числі, йде проти вільних засобів масової інформації. Замість них були створені великі мережі жорсткої пропаганди.

Нацистський вождь почав реалізовувати свої окупаційні плани у Австрії, Чехословаччині та Польщі. У Путіна це Ічкерія, Грузія та Україна.

/ neveragain.media

Примітно, що весь цивілізований світ намагався з ними домовитися. З нацистською Німеччиною полягало все більше "мирних домовленостей". Всі угоди не мали сенсу, оскільки Гітлер вже готувався до геноциду невинних людей. Наразі світова і європейська спільнота часто закривають очі на загрозу миру з боку Путіна. З ним, як і раніше з німецьким фюрером, також намагаються домовитися про мир.

Втім, дані подібності - далеко не весь список подібності Путіна з Гітлером.

Читайте також: