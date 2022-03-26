Нічний кошмар російських танків: що відомо про ПТРК "Стугна-П", який випалює техніку окупантів

Що відомо про ПТРК" Стугна-П " / скріншот

Протитанковий ракетний комплекс "Стугна-П" розробки державного Київського конструкторського бюро "Луч" став справжнім кошмаром для російської військової техніки.

ПТРК "Стугна-П", який був прийнятий на озброєння Міністерством оборони України 12 квітня 2011 року, є напівавтоматичним, з системою наведення по лазерному променю. Комплекси може вести вогонь 130-мм ракетами з різними бойовими частинами.

Вони встановлюються в контейнер. Управління оператором може відбуватися дистанційно за допомогою пульта на відстані до 50 м.з початку вторгнення РФ в Україну "Стугна" показала себе з найкращого боку.

Судячи з відео знищення російським танком, ракетний комплекс українського виробництва майже не поступається американському "Javelin".

ПТРК "Стугна-П" - основні характеристики

Максимальна дальність стрільби в денний час-5000 м;

Максимальна дальність стрільби в нічний час-3000 м;

Час польоту на максимальну дальність не більше -25 секунд;

Температурний діапазон застосування - від -40 до + 60ºС.

Маса ракети в контейнері - 29,5 кг.

Калібр ракети-130 мм

Довжина контейнера - 1360 мм.

Зовнішній діаметр контейнера-140 мм

Маса, пускова установка-32 кг

Маса, прилад наведення-15 кг

Маса, пульт дистанційного керування-10 кг

Маса, модуль теплоізоляційний-6 кг

Цікаво, що ПТРК "Стугна" і "Корсар" повинні піти на експорт, але були передані КБ "Луч" в Збройні Сили України і тепер успішно допомагають нашим захисникам громити окупантів.

Раніше територіальна оборона Києва знищила колону ворожої техніки і зупинила її просування. Удар окупаційним силам РФ завдали бійці 112-ї бригади за допомогою "Стугни".

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