Путін може напасти на 4 країни: глава Мюнхенської конференції розкрив плани РФ

Потрібно зробити все, щоб Україна отримала необхідну для вигнання російських окупаційних військ зі своєї території, сказав дипломат Крістоф Хойсген.

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Путін може атакувати країни Балтії та Молдову - дипломат / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Глава Кремля Володимир Путін, який марить так званим відновленням СРСР, цілком здатний віддати наказ про напад навіть на державу НАТО. Під загрозою країни Балтії та пострадянська Молдова. У такій ситуації потрібно надати максимальну військову допомогу Україні. Про це заявив голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген.

Як повідомляє dpa, дипломат припустив сценарій нападу Росії на країну Північноатлантичного альянсу.

"Звичайно. Зрештою, Путін неодноразово говорив, що розпад Радянського Союзу був найбільшою катастрофою 20-го століття, бо внаслідок цього багато росіян опинилося за межами Росії... Путін прагнув відновити Велику Росію в межах неіснуючого Радянського Союзу, глобальну імперію, в якій він правив би як цар", - зазначив Хойсген. відео дня

Згідно з його припущеннями, цілями Путіна можуть стати Молдова або Балтійські держави.

"Але ми маємо зробити все, щоб Україна отримала зброю та військову допомогу, необхідну їй для успішного протистояння російським агресорам і вигнання їх зі своєї території", - наголосив Крістоф Гойсген.

Війна Росії проти України

НАТО проводить найбільші військові навчання за останні 40 років. Вони триватимуть до кінця травня. Альянс задіє близько 90 тисяч військових із різних країн і десятки одиниць техніки. За даними західних ЗМІ, буде імітуватися напад РФ на одну з країн і запуск 5 статті блоку.

Росія хоче представити навчання НАТО як провокацію, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Кремль хоче показати маневри так, нібито це підбурювання країн Балтії до війни з російською державою.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія не піде на повномасштабну війну з НАТО. Втім, Путін ставить перед собою "завдання" втягнути Альянс у війну, щоб потім виторгувати перемовини на вигідних для себе умовах.

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