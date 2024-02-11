Путін може напасти на 4 країни: глава Мюнхенської конференції розкрив плани РФ

Глава Кремля Володимир Путін, який марить так званим відновленням СРСР, цілком здатний віддати наказ про напад навіть на державу НАТО. Під загрозою країни Балтії та пострадянська Молдова. У такій ситуації потрібно надати максимальну військову допомогу Україні. Про це заявив голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген.
Як повідомляє dpa, дипломат припустив сценарій нападу Росії на країну Північноатлантичного альянсу.
"Звичайно. Зрештою, Путін неодноразово говорив, що розпад Радянського Союзу був найбільшою катастрофою 20-го століття, бо внаслідок цього багато росіян опинилося за межами Росії... Путін прагнув відновити Велику Росію в межах неіснуючого Радянського Союзу, глобальну імперію, в якій він правив би як цар", - зазначив Хойсген.відео дня
Згідно з його припущеннями, цілями Путіна можуть стати Молдова або Балтійські держави.
"Але ми маємо зробити все, щоб Україна отримала зброю та військову допомогу, необхідну їй для успішного протистояння російським агресорам і вигнання їх зі своєї території", - наголосив Крістоф Гойсген.
Війна Росії проти України
НАТО проводить найбільші військові навчання за останні 40 років. Вони триватимуть до кінця травня. Альянс задіє близько 90 тисяч військових із різних країн і десятки одиниць техніки. За даними західних ЗМІ, буде імітуватися напад РФ на одну з країн і запуск 5 статті блоку.
Росія хоче представити навчання НАТО як провокацію, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Кремль хоче показати маневри так, нібито це підбурювання країн Балтії до війни з російською державою.
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Росія не піде на повномасштабну війну з НАТО. Втім, Путін ставить перед собою "завдання" втягнути Альянс у війну, щоб потім виторгувати перемовини на вигідних для себе умовах.
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