Росія хоче представити навчання НАТО Steadfast Defender як провокацію - ISW

Інформаційна операція РФ має на меті відвернути увагу від недавньої агресивної російської риторики та поведінки щодо НАТО.

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Навчання НАТО Steadfast Defender 2024 починаються цього тижня і триватимуть до травня 2024 року / Колаж: Главред, фото: nato.int, pixabay.com

Країна-агресор Росія проводить інформаційну операцію, щоб представити оборонні навчання НАТО Steadfast Defender 2024, які є відповіддю на агресію Росії проти України та російські погрози на адресу членів Альянсу, як провокаційні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

В ISW нагадують, що Міністерство закордонних справ Росії відреагувало на початкове оголошення про проведення навчань Steadfast Defender у вересні 2023 року та помилково заявило, що навчання НАТО мають все більш провокаційний та агресивний характер.

МЗС Росії стверджувало, що НАТО продовжує "демонстрацію сили" на "порозі Росії".

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Відомство також заявляло, що Росія регулярно пропонувала НАТО ініціативи з деескалації, закликала НАТО відмовитися від провокаційних дій та перенесла російські військові навчання вглиб країни.

Російські джерела стверджували, що НАТО використовує навчання, щоб "накрутити" і підбурювати країни Балтії готуватися до війни з Росією та характеризували такі навчання як "серію провокацій".

17 січня Юлія Жданова, член російської делегації на 1066-му пленарному засіданні організації з безпеки і співробітництва в Європі аналогічно заявила, що навчання НАТО на російських і білоруських кордонах "провокують гру на нервах" і "ще більше стискають пружину ескалації".

Російський військовий блогер, пов'язаний з Кремлем, заявив, що німецький уряд намагається штучно створити загрозу з боку Росії, якої насправді не існує.

Аналітики ISW зазначають: російська інформаційна операція, спрямована на те, щоб представити оборонні дії НАТО у відповідь на реальну російську агресію на східному фланзі Альянсу як провокаційні, має на меті відвернути увагу від недавньої агресивної російської риторики та поведінки щодо НАТО.

Російські чиновники, включаючи президента Росії Володимира Путіна, нещодавно погрожували Фінляндії та всьому альянсу НАТО.

ISW продовжує вважати, що Путін вторгся в Україну в 2022 році не для того, щоб захистити Росію від неіснуючої загрози з боку НАТО, а скоріше для того, щоб послабити і, зрештою, знищити НАТО, і цю мету він переслідує досі.

Steadfast Defender 2024 - що відомо

Навчання НАТО Steadfast Defender 2024 починаються цього тижня і триватимуть до травня 2024 року. У них візьмуть участь близько 90 тисяч військовослужбовців, пише Reuters.

Головнокомандувач Альянсу Кріс Каволі розповів, що в навчаннях братимуть участь понад 50 кораблів від авіаносців до есмінців; понад 80 винищувачів, вертольотів і безпілотників; не менше 1100 бойових машин (133 танки і 533 бойових машин піхоти).

"Навчання Steadfast Defender 2024 продемонструють здатність НАТО швидко розгортати сили з Північної Америки та інших частин Альянсу для посилення оборони Європи", – заявив Каволі.

За даними НАТО, останніми навчаннями подібного масштабу були Reforger (за часів Холодної війни в 1988 році за участю 125 тисяч учасників) - і Trident Juncture в 2018 році за участю 50 тисяч учасників.

Протистояння РФ і НАТО

Як повідомляв Главред, ексрадник міністра внутрішніх справ і глави Офісу президента, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів вважає, що російський диктатор Володимир Путін має готовність і політичну волю до запуску ракет по країнах НАТО, але РФ не має намірів відкритої війни з Північноатлантичним альянсом.

Політичний експерт і керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів про ризики початку війни НАТО і Росії та про те, які це може мати наслідки для України. За словами експерта, війна НАТО і РФ - "для нас не загроза, а, навпаки, додаткова безпека".

Раніше представник країни-окупанта Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов вибухнув загрозою на адресу Фінляндії. Мовляв, країна першою постраждає в тому випадку, якщо між Москвою і НАТО відбудеться ескалація конфлікту.

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