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Путін може використовувати війська біля України в середині лютого - Держдеп

26 січня 2022, 18:23

США готові до різних сценаріїв, "навіть до повного захоплення України".

Росія США, Прапор
Росія і США / pixabay

Президент Росії Володимир Путін може використовувати стягнуті до України війська зараз або в середині лютого. Таку заяву зробила заступник Державного секретаря США Уенді Шерман, яка брала участь у переговорах щодо так званих "гарантій безпеки" з Росією.

За її словами, Вашингтон готовий до різних сценаріїв.

Зокрема, Шерман заявила, що США готові до різних сценаріїв, "навіть до повного захоплення України", а також готові діяти і змусити Росію прийняти наслідки.

"Я не знаю, про що думає Путін. Я не знаю, чи прийняв він остаточне рішення, але є ознаки, що він може використовувати військові сили зараз або в середині лютого. Ми знаємо, що починають Олімпійські ігри, буде церемонія відкриття 4 лютого, і Путін буде присутній там. Сі Цзіньпін, напевно, просив, щоб в цей час не було нападу на Україну", - зазначила Шерман.

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Можливе вторгнення Росії в Україну

12 січня заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія сконцентрувала 100 тисяч військ біля кордонів України і приготувала сценарій нової гібридної атаки з метою дестабілізації ситуації в країні.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що російські війська залишаються поблизу кордонів України, але на російській території, через напружену обстановку в регіоні та дії НАТО. За його словами, це "запобіжні заходи".

Американське видання The New York Times продемонструвало нову карту, на якій зафіксовано посилення концентрації військ РФ біля кордонів України. Згідно з опублікованими даними, росіяни оточують українську державу з трьох сторін. Журналісти стверджують, що біля рубежів України сконцентровано близько 100 тисяч російських військ.

Пізніше журналісти The New York Times заявили, що Росія планувала стягнути до кордонів України 175 тисяч військ. Однак відносно м'яка зима призвела до перенесення планів Москви щодо нової військової операції проти української держави на весну.

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