Росію 'кидають': Китай готовий співпрацювати зі США - Reuters

Незабаром Вашингтон відвідає глава МЗС Китаю, а у листопаді Сі зустрінеться з Байденом на саміті в Сан-Франциско.

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Байден хоче "потоваришувати" з Сі / Колаж Главреда. Фото: ua.depositphotos.com

Глава КНР Сі Цзіньпін заявив про готовність Китаю співпрацювати зі Сполученими Штатами, щоб спільно "реагувати на глобальні виклики".

Reuters цитує лист Сі до американського президента Джо Байдена, у якому йдеться про "правильний шлях взаєморозуміння" обох країн, що матиме "ключове значення для світу".

Заклик Сі до "стабільніших двосторонніх відносин", які "мають бути побудовані на принципах взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної праці", прозвучав на тлі запланованого візиту до США глави МЗС Китаю наприкінці тижня.

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Вже у листопалі очікується зустріч Байдена з Сі Цзіньпінем у Сан-Франциско на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Агентство нагадує, що низка цих зустрічей на найвищих рівнях має прокласти шлях до обговорення "двома найбільшими економіками світу" питань, що викликають розбіжності у Вашингтона та Пекіна.

Відносини США та Китаю на тлі війни в Україні

Сполучені Штати неодноразово висловлювали стурбованість тісною співпрацею Китаю та Росії, зокрема це стосувалося й передачі обладнання для виготовлення зброї російським окупантам.

Відносини обох країн напружені ще й через ситуацію на Тайвані, оскільки Китай не відмовляється від намірів вторгнутися на територію острова.

Як писала раніше газета WP, метою зустрічі Сі та Байдена є спроба стабілізувати відносини між країнами. Один із представників Білого дому зазначив, що є "тверда" можливість, що ця зустріч відбудеться.

Втім, відносини Путіна та Сі теж зазнали змін. На думку Інституту вивчення війни, візит Путіна до Китаю і зустріч з Сі Цзіньпіном у жовтні, схоже, не призвели до будь-яких смуттєвих змін у небажанні Китаю встановити бажаний для Кремля рівень двосторонніх відносин або до будь-яких проривів у ступені китайської військової підтримки Росії.

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