Політолог пояснив, чи є Китай, Росія та Іран "віссю зла"

На думку Володимира Фесенка, якщо дипломатам вдасться домовитися про зустріч Джо Байдена і Сі Цзіньпіна, то є шанс, що напруга між КНР і США спаде.

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"Вісь зла" - це Росія, а також Північна Корея, Іран, каже Володимир Фесенко / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Нова "вісь зла" - це країна-агресор Росія, а також Північна Корея, Іран. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Є "вісь зла" Росія, Північна Корея та Іран, тут я можу погодитися, а ось по Китаю такі порівняння передчасні. В Америці багато, особливо в таборі республіканців, сприймають саме Китай, а не РФ, як головний елемент "осі зла". Так само, як і в Китаї всі сприймають крізь призму свого протистояння з американцями, зокрема, і війну Росії проти України. Я вже наводив приклад того, що з економічної точки зору Китаю не потрібен глобальний конфлікт. Він прагне посилити свою роль, щоб США визнали його другим альтернативним центром впливу, щоб американці домовлялися з Китаєм так само, як свого часу домовлялися з певних питань з Радянським Союзом. Все це відповідає інтересам Китаю, але вступати в глобальний конфлікт, який остаточно зруйнує світову торгівлю і розіб'є світову економіку на окремі кластери Китай не зацікавлений, тому що це також вдарить по китайській економіці, яка і без того переживає не найкращі часи", ‒ сказав експерт.

На думку Фесенка, якщо китайським і американським дипломатам вдасться домовитися про зустріч Джо Байдена і Сі Цзіньпіна, то є шанс, що напруга між КНР і США спаде.

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"Якщо все – таки відбудеться зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна (а є ознаки того, що вона готується - зокрема, в США поїхав міністр закордонних справ Китаю в США), тоді є шанс, що вони, можливо, трохи порозуміються і домовляться про мирне співіснування або про певні правила конкуренції, щоб уникнути світової війни. Звичайно, в деяких випадках Китай цим користується, особливо коли зростають антиамериканські настрої. Але в цілому надмірне підвищення градуса конфліктності в міжнародних відносинах працює проти інтересів Китаю", ‒ сказав він.

Хто такий Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "політолог року", пише Вікіпедія.

Позиція Китаю щодо війни і відносини з Росією

Офіційний Пекін дотримується так званої нейтральної позиції у розв'язаній агресором Росією повномасштабній війні проти України.

Китай називає наймасштабнішу з часів Другої світової війну "українською кризою", не називає Москву агресором і посилює з нею співпрацю. При цьому Пекін хоче стати посередником у "мирних" переговорах.

Україна готова погодитися на роль Китаю як посередника тільки в тому випадку, якщо Пекін переконає РФ вивести всі свої війська з українських територій.

Британське видання The Telegraph зазначало, що "нейтральний" Китай постачає Росії озброєння, серед яких - дрони і вертольоти. За даними британців, тільки безпілотників КНР поставила РФ в кількості 1000 одиниць.

Як вважають журналісти американського агентства Bloomberg, Китай змінив свою позицію щодо війни в Україні, проте все одно виступає за компроміс з Росією.

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