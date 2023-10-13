Боррель розніс Китай через Росію: довіра підірвана, нехай допоможуть Україні

Китай, ймовірно, навряд чи використав весь свій вплив для того, щоб змусити країну-окупанта Росію припинити свою агресію, вважає Жозеп Боррель.

https://glavred.net/world/borrel-raznes-kitay-iz-za-rossii-doverie-podorvano-pust-pomogut-ukraine-10507999.html Посилання скопійоване

Китай повинен переконати народ України, що він не союзник Росії-Боррель / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Китай підірвав до себе довіру з боку Європейського Союзу через позицію щодо повномасштабної війни Росії проти України. Пекіну потрібно довести українському народу, що він не союзник Москви, і збільшити гуманітарну допомогу українцям. Можливо, Пекін не використав максимальних зусиль для того, щоб зупинити російську агресію. Про це заявив верховний представник Союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель.

Як повідомляє Bloomberg, глава європейської дипломатії, виступаючи перед студентами університетів у Пекіні, сказав, що довіра до Китаю з боку ЄС підірвана позицією китайської держави щодо війни проти України.

відео дня

Боррель закликав Китай посилити тиск на Росію

"(Китай, - ред.) можливо, не використав свій сильний вплив, щоб переконати Росію припинити цю агресію", - зазначив Боррель.

Також він закликав Китай довести українцям, що Пекін – не союзник Москви, і посилити гуманітарну допомогу.

"Ми вважаємо вкрай важливим, щоб Китай доклав серйозних зусиль, щоб переконати народ України у тому, що Китай не є союзником Росії в цій війні...Я вважаю, що Китаю слід збільшити гуманітарну допомогу Україні", - вважає дипломат.

У чому проблема відносин Європи і Китаю

Журналісти пишуть, що слова Борреля чітко вказують на одну з найголовніших проблем у відносинах ЄС і Китаю – Пекін забезпечує дипломатичне прикриття російському директору Володимиру Путіну. Зокрема, Путін найближчими днями приїде до КНР, де візьме участь у форумі Сі Цзіньпіна "Пояс і шлях".

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за викрадення українських дітей і глава Кремля став нев'їзним до переважної більшості країн.

У вересні ключовий перемовник ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс піддав критиці Китай за нездатність Пекіна дати засуджувальну оцінку нападу Росії на Україну. Він різко розкритикував КНР і зазначив, що така позиція – "кричуще порушення" принципів територіальної цілісності, за які сам Китай і виступає.

Позиція Китаю щодо війни і відносини з Росією

Офіційний Пекін дотримується так званої нейтральної позиції у розв'язаній агресором Росією повномасштабній війні проти України.

Китай називає наймасштабнішу з часів Другої світової війну "українською кризою", не називає Москву агресором і посилює з нею співпрацю. При цьому Пекін хоче стати посередником у "мирних" перемовинах.

Україна готова погодитися на роль Китаю як посередника тільки у тому випадку, якщо Пекін переконає РФ вивести всі свої війська з українських територій.

Британське видання The Telegraph зазначало, що "нейтральний" Китай постачає Росії озброєння, серед яких - дрони і вертольоти. За даними британців, тільки безпілотників КНР поставила РФ у кількості 1000 одиниць.

На думку журналістів американського агентства Bloomberg, Китай змінив свою позицію щодо війни в Україні, проте все одно виступає за компроміс із Росією.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.