Путін лягає на операційний стіл: у РФ розповіли про підготовку двійників

Володимира Путіна готують до операції, пишуть в РФ / politolog.net

Незабаром на президента РФ Володимира Путіна чекає оперативне хірургічне втручання.

"Підготовлені свіжі "консерви" з короткими виступами президента, відео участі Путіна в нарадах, реакція на заплановані події, схвалення ротацій, підписи указів, схвалення і засудження різних процесів і діячів", - пише відомий російський політолог Валерій Соловей у своєму Telegram-каналі.

За його даними, заготовок повинно вистачити мінімум на десять днів. Крім того, при необхідності пересування Путіна буде імітувати один з двох дублерів. Також йде підготовка до можливості "проходу" дублера перед публікою.

"Все, в принципі, готово. Вже визначено час, операція буде проходити вночі і почнеться в проміжку з 1:00 до 2:00, з датою ще визначаються, але весь медичний персонал чергуватиме вже з сьогоднішньої ночі. Дата варіюється в цілях безпеки, але слід розуміти, що лікарі наполягають на якнайшвидшому проведенні. Серед медиків виключно російські фахівці, всі пройшли багаторівневу перевірку", - пише політолог.

Соловей додав, що за відсутності Путіна найімовірніше його буде замінювати секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев.

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Нагадаємо, раніше кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила про те, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії.

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