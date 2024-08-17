Путін Курської області не відвоює: яка доля взятих ЗСУ територій

Росії не вдасться легко повернути підконтрольні Силам оборони України території в Курській області, вважає політтехнолог, галерист Марат Гельман.

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Путін не зможе війною повернути Курську область - експерт / Колаж: Главред, фото: Кремль, УНІАН, В'ячеслав Ратинський

Події в Курській області затягнуться до фіналу перемовин між Україною і Росією. Війною росіяни Курщину не повернуть. Про це заявив російський політтехнолог Марат Гельман.

В інтерв'ю Главреду він зробив прогноз, згідно з яким події, які відбуваються в Курській області, затягнуться до кінця переговорів.

"Вважаю, що події в Курській області затягнуться до фіналу перемовин України і Росії. Коли я розмірковую над тим, яким може бути удар у відповідь росіян, то не можу собі уявити легкого повернення зайнятих ЗСУ територій Курської області під російський контроль", - вважає Гельман.

Також він припустив, що війною війська РФ підконтрольні українським військам землі на Курщині не повернуть.

"Росія у відповідь може піти на нові руйнування мирних міст України, але, як мені здається, війною землі на Курщині не поверне. Території Курської області повернуться Росії лише в результаті перемовин", - підкреслив Марат Гельман.

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"Дякую всім солдатам і командирам, які беруть російських військових у полон і цим наближають звільнення наших воїнів і цивільних, утримуваних Росією", - сказав український гарант.

Під контролем України 82 населених пункти на Курщині, говорив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Війська просунулися вглиб російської території на 35 км.

Пропагандисти РФ стверджують, що російські війська відступили на східний берег річки Сейм у Курській області. За їхніми словами, це вимушене рішення, оскільки ЗСУ підірвали два мости у населених пунктах Теткіно і Попово-Лежачі.

Дивіться відео, в якому Гельман зробив прогноз про майбутнє Курської області:

Хто такий Марат Гельман Марат Гельман - російський політтехнолог, публіцист, галерист, колекціонер і арт-менеджер. Колишній директор Пермського музей сучасного мистецтва PERMM. У період з червня 2002 по лютий 2004 року був заступником генерального директора Першого каналу. Один з творців Фонду ефективної політики. Керівник Європейського культурного центру Чорногорії.

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