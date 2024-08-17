У Курській області українські сили розширили позиції та взяли полонених – Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів нові подробиці операції в Курській області.

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Володимир Зеленський повідомив про розширення позицій ЗСУ в Курській області / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, СтратКом ЗСУ

Під час операції в Курській області українським силам вдалося поповнити обмінний фонд для нашої держави, повідомив президент Володимир Зеленський за результатами доповіді головкому ЗСУ Олександра Сирського.

"Спасибі всім солдатам і командирам, які беруть російських військових у полон і цим наближають звільнення наших воїнів і цивільних, утримуваних Росією", - наголосив він у своєму Telegram.

Глава держави зазначив, що генерал Сирський також доповів про зміцнення позицій наших сил на Курщині та розширення стабілізованої території.

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Говорячи про ситуацію на Торецькому та Покровському напрямках, він уточнив, що за добу відбуваються десятки російських штурмів наших позицій.

"Але наші воїни та підрозділи роблять усе для знищення окупанта та відбиття штурмів. Ситуація контрольована", - зазначив президент.

Він також додав, що триває робота із забезпечення зброєю та "сильними рішеннями".

"Працюємо над новими пакетами підтримки для нашої держави від партнерів. Визначаємо пріоритетні пункти. Головне - обмеження російського наступального потенціалу і наша далекобійність. Готуємо відповідні доручення українським дипломатам", - додав Зеленський.

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Операція в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що в Курській області бійці ЗСУ знищили колону кадирівців. Про це розповів Назарій Кишак - командир підрозділу ЗСУ, який складається з 200 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Курській області підірвано важливий міст. У районі села Зване Глушківського району Курської області підірвано автомобільний міст через річку Сейм.

Як повідомлялося раніше, Україна контролює 82 населених пункти в Курській області, розповів головком ЗСУ Олександр Сирський 15 серпня президенту Володимиру Зеленському. Війська просунулися в глибину оборони росіян на 35 кілометрів.

/ Главред

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