Ризик нападу Лукашенка: Зеленський пропонує розмістити міжнародну місію на кордоні з Білоруссю

Зеленський пропонує розмістити міжнародну місію на кордоні з Білоруссю/ Офіс президента, скрін

Президент України Володимир Зеленський запропонував розмістити на кордоні між нашою державою і Білоруссю міжнародну моніторингову місію.

Завданням спостерігачів буде стежити за безпековою ситуацією у регіоні. За словами Зеленського, це допоможе зменшити ризик провокацій і прямого вступу Білорусі у війну на боці країни-агресорки Росії. Про це український президент заявив під час свого виступу на терміновій зустрічі Групи семи у вівторок, 11 жовтня.

Він наголосив, що Росія намагається втягнути Білорусь у війну проти нашої держави, розігруючи провокацію з тим, що нібито Україна готує удар по РБ.

"Україна не планувала і не планує військових заходів проти Білорусі. Нас цікавить тільки відновлення нашої територіальної цілісності. Але щоб повністю зняти цю провокацію, щоб зняти ці наративи, які звучать від Лукашенка, щоб зняти навіть припущення щодо будь-якої загрози нібито від нас, ми пропонуємо своє рішення", – зазначив Зеленський.

Президент України наголосив, що розміщення місії міжнародних спостерігачів може стати вирішенням у цій ситуації.

"На кордоні України і Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Формат може бути опрацьований нашими дипломатами. І я прошу вас на рівні "Групи семи" підтримати цю нашу ініціативу", – заявив Зеленський.

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Зустріч глав країн Великої сімки

Нагадаємо, у вівторок, 11 жовтня, відбулася термінова нарада глав країн Великої сімки (G7). Вона розпочалася о 16:09 (за київським часом), і в ній взяв участь президент України Володимир Зеленський.

Лідери держав G7 провели термінову нараду із Зеленським через масовані ракетні удари росіян по території України 10 жовтня.

Президент України розповів лідерам Великої сімки, що Україні вже найближчими місяцями потрібні не лише ракети для систем протиракетної та протиповітряної оборони, а й самі системи, зокрема зенітно-ракетні комплекси SAMP-T. Також Україна потребує фінансування повітряного щита, який планується створити.

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