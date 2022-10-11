УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ризик нападу Лукашенка: Зеленський пропонує розмістити міжнародну місію на кордоні з Білоруссю

11 жовтня 2022, 18:53

Міжнародні спостерігачі повинні будуть моніторити безпекову ситуацію у регіоні.

Владимир Зеленский, Александр Лукашенко
Зеленський пропонує розмістити міжнародну місію на кордоні з Білоруссю/ Офіс президента, скрін

Президент України Володимир Зеленський запропонував розмістити на кордоні між нашою державою і Білоруссю міжнародну моніторингову місію.

Завданням спостерігачів буде стежити за безпековою ситуацією у регіоні. За словами Зеленського, це допоможе зменшити ризик провокацій і прямого вступу Білорусі у війну на боці країни-агресорки Росії. Про це український президент заявив під час свого виступу на терміновій зустрічі Групи семи у вівторок, 11 жовтня.

Він наголосив, що Росія намагається втягнути Білорусь у війну проти нашої держави, розігруючи провокацію з тим, що нібито Україна готує удар по РБ.

"Україна не планувала і не планує військових заходів проти Білорусі. Нас цікавить тільки відновлення нашої територіальної цілісності. Але щоб повністю зняти цю провокацію, щоб зняти ці наративи, які звучать від Лукашенка, щоб зняти навіть припущення щодо будь-якої загрози нібито від нас, ми пропонуємо своє рішення", – зазначив Зеленський.

Президент України наголосив, що розміщення місії міжнародних спостерігачів може стати вирішенням у цій ситуації.

"На кордоні України і Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Формат може бути опрацьований нашими дипломатами. І я прошу вас на рівні "Групи семи" підтримати цю нашу ініціативу", – заявив Зеленський.

Владимир Зеленский
скрін
Встреча глав стран Большой семерки
скрін

Зустріч глав країн Великої сімки

Нагадаємо, у вівторок, 11 жовтня, відбулася термінова нарада глав країн Великої сімки (G7). Вона розпочалася о 16:09 (за київським часом), і в ній взяв участь президент України Володимир Зеленський.

Лідери держав G7 провели термінову нараду із Зеленським через масовані ракетні удари росіян по території України 10 жовтня.

Президент України розповів лідерам Великої сімки, що Україні вже найближчими місяцями потрібні не лише ракети для систем протиракетної та протиповітряної оборони, а й самі системи, зокрема зенітно-ракетні комплекси SAMP-T. Також Україна потребує фінансування повітряного щита, який планується створити.

Читайте також:

війна в Україні Білорусь Володимир Зеленський Олександр Лукашенко вторгнення Росії новини Білорусі
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:20

Макрон вже не шукає способу зберегти обличчя Путіну

19:15

Рекордне подорожчання: ціни на продукти в Україні злетятьВідео

19:00

"Всі дороги перерізані": окупанти в жаху через новий "котел" ЗСУВідео

18:45

Захід знищить армію РФ, якщо Путін посміє завдати ядерного удару по Україні - БорельВідео

18:34

"Не втримаємо фронт": ЗСУ зайшли у фланг, кадирівці ганебно втекли з поля боюВідео

Реклама
18:05

Колишня дружина Віталія Кличка розповіла про почуття до мера Києва

18:03

"Росія битиме по критичній інфраструктурі": українців попередили про важку зимуВідео

17:59

Путін пішов на Захід "хрестовим походом" - Шольц

17:58

"Чмобіки" на півдні хочуть здатися в полон цілими підрозділами – ЗСУВідео

17:51

Закінчити війну найближчим часом: Зеленський закликав захистити небо від терору РФВідео

17:24

РФ влаштувала нову атаку, прогриміли вибухи на Західній УкраїніВідео

17:16

В Україні дозволили ще одній категорії виїзд за кордон: що відомоВідео

17:08

Яке зображення ви обрали: тест по картинці визначить, чого вам катастрофічно не вистачає у житті

17:07

Карл Мстивий: коронація Чарльза III стане ляпасом скандалістам Меган і Гаррі

17:06

У ЗСУ пояснили, чому РФ посилила ракетні обстріли УкраїниВідео

17:00

Покрова Пресвятої Богородиці 2022 в Україні – душевні привітання і листівки до свята

16:47

Калібр летів на голови українців: бійці ЗСУ збили Іглою крилату ракету РФВідео

16:45

Збив 5 дронів та впав: на Вінниччині уламок ворожого безпілотника врізався у кабіну МіГ-29ФотоВідео

16:40

"Цуцики, вип'ють по 50 г горілки і погрожують ядерною зброєю": Зеленський розніс оточення Путіна

16:35

Грузини організували челлендж проти СобчакВідео

Реклама
16:33

Які зачіски старять жінку після 40 років: 7 популярних стрижок, які точно додають вік

16:23

Найсмачніша і корисна закуска на зиму: рецепт № 1 для будь-якої господиніВідео

16:19

Путін ображено гортав папірці: Ердоган принизив диктатора РФ на офіційній зутрічіВідео

16:07

Нестерпний тягар розрухи: як поводитися під завалом будинку

16:06

"З'явиться більш потужний захисник": експерт розповів, чому Лукашенко тягне часВідео

15:58

"Збірний образ терориста": Зеленський жорстко "припечатав" ПутінаВідео

15:52

Прикмети на 14 жовтня: які 5 речей не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці, щоб біду не залучитиВідео

15:46

На Полтавщині розбилися два літаки ЗСУ: перші подробиціВідео

15:34

Маск виступив проти звільнення Криму: Starlink там не працюватиме

15:33

Революційна ситуація: у РФ заговорили про заміну Путіна - Washington PostВідео

15:30

Зеленський заявив про плани РФ завдати удару по ГТС України, щоб зняти санкції з ПП-2Відео

15:28

Емілі Ратаковскі здійснила камінг-аут після розлучення з чоловіком-зрадникомВідео

15:24

Принципово відмовила: Кадиров хотів, щоб Ротару заспівала для нього у Чечні

15:21

Захід не відповідатиме ядерним ударом, якщо РФ застосує таку зброю проти України – БоррельВідео

14:57

Ізраїль передає Україні власні розвіддані про іранські дрони та позиції окупантів - NYTВідео

14:50

Як натерти буряк і не забруднитися: секрет досвідчених господинь

14:46

Режим у РФ - терористичний: ПАРЄ прийняла потужну резолюцію на підтримку УкраїниВідео

14:38

Україна вистояла: у державі відмінили віялові відключення світлаВідео

14:35

Як зберегти молодість на довгі роки: 4 діючих секрети стародавніх єгиптянок

14:30

Удар України по Білорусі можливий, якщо Захід визнає її країною-агресором, як і РФ - експертВідео

Реклама
14:28

Україна припускає напад Росії з Білорусі через Житомирську, Рівненську та Волинську областіВідео

14:15

Донька Маргарити Терехової показала висохлу через хворобу Альцгеймера актрису

14:12

Потрібно припинити кровопролиття в Україні: Ердоган жорстко поставив на місце Путіна - CNNВідео

14:08

"Золоті яйця": ціна на популярний продукт зросте ще на 10%Відео

13:37

Кремлівський диктатор передсмертно кашляє: Путін на саміті в Астані виглядав дуже хворобливо

13:32

Марафон "Єдині новини" запускає кампанію "Тепла країна", що допоможе українцям підготуватись до зими

13:25

Як утеплити дерев'яні вікна: кращі способи та порадиВідео

13:19

"Ракета, будинок обвалився": потужна "бавовна" налякала жителів БєлгородаВідео

13:14

У Путіна заявили про "ескалацію до Третьої світової війни" після вступу України до НАТОВідео

13:13

Онук Пугачової, який втік від "могилізації", залишив дружину в Росії - ЗМІ

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Гороскоп
Гороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересні
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти