Білорусь перекидає війська і техніку на кордон з Україною - ЗМІ

У місто Єльськ прибуде додаткова колона військової техніки / https://t.me/modmilby

У білоруське місто Єльськ, яке знаходиться всього в 17 км від кордону з Україною, прибуде додаткова колона військової техніки нібито для навчань. Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн".

"За нашою інформацією, в Єльську (Гомельська область, Білорусь) у найближчі дні пройдуть навчання біля будівель місцевого ДАІ та райвиконкому", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, додатковим підтвердженням цього є дані про скасування занять у музичній школі, яка розташовується навпроти цих будівель. Крім того, у дворі будівлі ДАІ було відзначено скупчення міліціонерів з автоматами.

У моніторингової групи є відомості, що вже завтра, 12 жовтня, в місто повинна прибути додаткова колона військової техніки.

"У зв'язку з цим всім організаціям доручили проінформувати своїх працівників про заборону тримати в руках телефони під час руху техніки, їм також рекомендовано уникати головних доріг і руху по проїжджій частині", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що все це може бути пов'язано з тим, що з 11 жовтня розпочато перевірку Збройних сил Білорусі.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 жовтня заявив, що домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про розгортання спільного регіонального угруповання військ в Білорусі. За його словами, Білорусь починає задіювати російське угруповання, так як "рівень загрози досягає нинішнього рівня". Лукашенко також звинуватив Україну нібито у "відкритті фронту проти Білорусі".

Раніше Лукашенко говорив, що Мінськ підтримує Москву у війні проти України. За його словами, Білоруська Республіка нібито вірить в "демілітаризацію" Києва і побоюється нібито розміщення НАТО ядерної зброї на території української держави.

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