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Путін і Лукашенко вибухнули фантазіями про контрнаступ ЗСУ

Андрій Ганчук
23 липня 2023, 12:37 оновлено 23 липня, 12:43
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Глави держави-окупанта Росії та Білорусі Володимир Путін та Олександр Лукашенко не змогли зрозуміти, чи почався контрнаступ сил оборони України.
Лукашенко, Путін
Путін на зустрічі з Лукашенком вигадав нібито "провал контрнаступу ЗСУ" / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

Директор країни-агресора Росії Володимир Путін і його колега, голова підконтрольної Москві республіки Білорусь Олександр Лукашенко, не змогли розібратися у контрнаступі ЗСУ. У підсумку вигадали, що контрнаступальної операції, мовляв, або "немає", або "вона провалилася".

Як повідомляє Інтерфакс, під час зустрічі в Санкт-Петербурзі в неділю, 23 липня, Путін і Луканенко не змогли розібратися, почався контрнаступ ЗСУ чи ні.

"Контрнаступу немає", - вважає невизнаний глава Білорусі Олександр Лукашенко.

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Путін же помріяв про, мовляв,"провали ЗСУ".

"Він (контрнаступ, - ред.) є, але він провалилося", - вигадав Путін.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що контрнаступ ЗСУ йде повільно, однак військова операція набере обертів вже незабаром. За його словами, армії України заважають просуватися мінування територій та ешелонована "оборона" російських окупантів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен спрогнозував новий етап контрнаступу ЗСУ. За його словами, поки зарано робити висновки про події на полі бою, оскільки армія України ще не розгорнула всі сили.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван вважає, що ЗСУ вдарять по силах РФ у потрібний момент. З точки зору американського чиновника, українська армія має серйозну бойову міць, яка ще не задіяна.

Інші новини:

Олександр Лукашенко Володимир Путін війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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