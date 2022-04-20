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Допоки ЗСУ не розтрощать війська РФ, Путін навряд чи опиниться у в'язниці або Гаазі - Ілларіонов

20 квітня 2022, 05:50

На терміни війни Москви проти Києва може вплинути, серед іншого, і завершення каденції президента США Байдена, вважає Андрій Ілларіонов.

Андрій Ілларіонов
Відсторонення Путіна від влади у Росії наразі залишається малоймовірним сценарієм - Ілларіонов / УНІАН

Повний військовий розгром Збройними силами України російської армії і закінчення президентської каденції Джо Байдена у США можуть стати факторами, які обмежать терміни проведення війни Москви проти Києва. Допоки, доки російське військове угруповання не буде розгромлене українськими військами, главі РФ Володимиру Путіну не загрожує Гаазький трибунал, смертна кара, усунення від влади або тюремний термін. Про це заявив старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні Андрій Ілларіонов.

У чаті на Главреді він розповів про те, що якщо ЗСУ вдасться досягти військового розгрому армії Росії на своїй території, а президентська каденція Байдена у США закінчиться, війна може завершитися швидше. Терміни її закінчення залежать від цих факторів.

читайте такожУкраїна з Кримом та Донбасом і рішення Путіна: генерал США назвав сценарій щодо війни"Найважливішими факторами, що обмежують терміни проведення війни в Україні, є два: повний військовий розгром російських сил на території України і завершення каденції нинішнього президента США. Будь-яка з цих подій, що сталася першою, може стати граничним терміном війни в Україні", - зазначив експерт.

Також він вважає, що на російського президента Володимира Путіна навряд чи очікує Гаазький трибунал, в'язниця, смертна кара або усунення від влади допоки, доки ЗСУ не розгромлять війська РФ.

"Можуть, хоча наразі це виглядає малоймовірним. Принаймні до військового розгрому російських військ в Україні", - підкреслив Андрій Ілларіонов.

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Ілларіонов про війну Росії проти України

Російський економіст Андрій Ілларіонов раніше заявив, що якщо військам України вдасться перемогти російську армію на полі бою, становище держави у світі серйозно зміниться. Подібні НАТО організації прагнутимуть до співпраці з Києвом, а сама Україна може стати новим лідером заходу. Українська держава отримає такий вплив у світі, про який ніхто ніколи навіть і не мріяв.

Крім того, Ілларіонов вважає, що якщо розглядати війну РФ проти України крізь призму тривалого протистояння, починаючи зі спроби захоплення Тузли 2003 року і епізодів військових дій різної інтенсивності, можна зробити висновок про присутність у Києва шансів на повернення окупованих Криму та Донбасу.

На думку Іларіонова, війна в Україні не припиниться в найближчі тижні. Навіть якщо українським військам вдасться відбити наступ російської армії під Ізюмом і Гуляйполем, військові дії не завершаться. Цілком можливо, буде новий наступ з боку Росії.

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