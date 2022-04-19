Ніхто не піде "на плаху" через амбіції Путіна: російський опозиціонер назвав умови для перевороту в РФ

Російський опозиціонер назвав умови для перевороту в РФ/ Reuters

Російська армія в Україні забуксувала і не просувається далі. Шанси Путіна на перемогу у війні тануть з кожним днем. А тим часом у самій Росії наростає невдоволення поганими новинами з України та проблемами через санкції. Усе йде до того, що громадськість та еліта РФ повстануть проти російського диктатора Володимира Путіна.

До палацового перевороту в РФ можуть підштовхнути військова поразка в Україні та посилення економічних труднощів. Про це заявив російський опозиціонер, багаторічний ворог Путіна і видатний шахіст Гаррі Каспаров у коментарі CNN.

Він упевнений, що серйозні політичні зміни всередині РФ є неминучими. Цей ланцюжок уже запустився, і його не можна змінити, каже Каспаров.

"Спочатку російська громадськість і російська еліта повинні визнати, що війну програно. Погані новини, що надходять з України, надихнуть більше людей повставати, тому що економічні труднощі посиляться. Отже, військова поразка в Україні, соціально-економічний бунт, і тоді будуть умови для палацового перевороту, тому що більшість з путінського найближчого оточення шукатимуть цапа-відбувайла, а винним за всі невдачі завжди має бути диктатор", – наголосив опозиціонер.

Також він висловився щодо економічних санкцій, які були запроваджені та запроваджуються проти Росії західними країнами. Каспаров заявив, що санкції матимуть свою дію, але в перспективі. Запроваджувати їх ніколи не пізно – все одно з часом вони "вистрілять" і нанесуть серйозну шкоду країні-агресору.

Проте, за словами російського опозиціонера, було б набагато краще, якби ці санкції були запроваджені набагато раніше. Тоді, можливо, вдалося б і уникнути війни.

"Такі санкції, які введені зараз, навіть 50% цих санкцій 8-річної давності, 8-місячної давності, можливо навіть 8-тижневої давності могли мати інший ефект, могли б врятувати нас від цієї жахливої війни", – наголосив він.

Чи "прибере" Путіна його оточення

Раніше російський опозиційний політик і журналіст Ігор Яковенко заявив, що імовірність відсторонення від влади або фізичного знищення Володимира Путіна існує. Однак вирішальну роль в цьому процесі зіграють не санкції щодо російських олігархів і родичів господаря Кремля, а Збройні сили України.

При цьому Яковенко раніше наголошував, що Путін боїться, що його може усунути хтось з його оточення. Тому російський диктатор упродовж багатьох років проводив зачистку свого оточення. Він "прорідив" ряди верхівки влади, у тому числі і військового командування.

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