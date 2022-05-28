Путін хоче переговорів з Україною: Макрон і Шольц зажадали від президента РФ вивести війська

Путін, Шольц, Макрон / kremlin.ru, president.gov.ua

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц подзвонили президенту Росії Володимиру Путіну.

Як повідомляють в Кремлі, вони обговорили продовольчу кризу в світі. При цьому глава російської держави в черговий раз поставив умову відновлення експорту українського зерна.

"Президент РФ заявив Макрону і Шольцу, що напруженість на продовольчому ринку знизить поставки сільгосппродукції з РФ, але потрібно зняти санкції. Путін повідомив, що РФ готова шукати способи безперешкодного експорту зерна, включаючи вивезення з чорноморських портів", - сказано в повідомленні.

При цьому наголошується, що лідери держав також обговорили відновлення переговорів між Києвом і Москвою.

Путін заявив про "готовність російської сторони до відновлення діалогу".

Крім того, Путін поділився з Макроном і Шольцом своїми вигадками про те, як організована "робота з налагодження мирного життя" на Донбасі.

Негайне виведення військ

Як повідомляють у Німеччині, Шольц і Макрон у розмові з Путіним закликали лідера РФ до прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським і дипломатичного вирішення війни.

Також канцлер Німеччини і глава Франції закликали Путіна до негайного перемир'я і відведення російських військ.

читайте такожРосію чекає розпад, а Путіна прибере саме життя: Данилов закликав позбавити країну ядерної зброї

Поставки Німеччиною зброї в Україну

Правляча коаліція ФРН 13 квітня погодила питання поставок Україні важкого озброєння для потреб ЗСУ на війні проти Росії. Вдалося домовитися, в тому числі, і з Соціал-демократичною партією Німеччини, яка до цього обережно ставилася до перспектив надання зброї Україні.

Пізніше за постачання важких озброєнь Україні проголосувавши Бундестаг. "За" виступили 500 парламентаріїв. Рішення підтримали партії правлячої коаліції, а також блок ХДС/ХСС.

12 травня німецьке видання Die Welt написало, що між урядами Німеччини та України виникло непорозуміння, внаслідок якого постачання зброї Києву затягуються. Проблеми виникли з питанням замовлення самохідних зенітних установок Gepard. Німецька сторона запевняла, що український уряд повинен самостійно замовляти їх у компанії Krauss-Maffei Wegmann, в той час як Києву сказали, що поставки здійснюватиме безпосередньо Берлін.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба піддав критиці Німеччину за неготовність Берліна постачати потрібну Києву зброю. Зокрема, він заявив, що українська держава отримає бронетранспортери Marder, проте водночас потребує і німецьких танків Leopard.

Читайте також: