Мир в Україні на умовах Путіна неможливий: РФ не повинна виграти - Шольц

Путін не має права диктувати умови щодо миру в Україні / УНІАН, Reuters

Умовний мир в Україні на умовах, які диктуватиме Путін, не сприйме Німеччина та увесь світ. Росія не повинна перемогти у цій війні. Таку впевнену заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц на форумі у Давосі, повідомляє Spiegel.

"Не буде нав'язаного миру, українці його не приймуть, і ми не приймемо", - сказав Шольц.

Він переконаний, що зараз підняте питання не лише про існування України, а й про весь міжнародний порядок. Тому світ не може дозволити Путіну виграти війну. Шольц додав, що вірить лише у програш Росії.

"Це імперіалізм, який загрожує повернути нас у той час, коли війна була спільним інструментом політики", - додав Шольц.

Канцлер Німеччини вважає, що Путін погодиться сісти за стіл переговорів лише у випадку, якщо побачить незламність української оборони. При цьому, НАТО, якого так "боїться" Росія, не буде робити нічого, що може зробити альянс стороною конфлікту. У свою чергу Шольц помітив, що Росія діє так, "начебто вона має право перемальовувати кордони".

Думку, про те, що Путін може погодитись на припинення вогню лише за крок до поразки, висловив і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Нагадаємо, Олексій Арестович заявив, що Росія виграє за темпами у війні - вони накопичили резерви раніше, ніж Україна. У зв'язку з цим стає можливим повернення російської армії на північ країни та посилення тиску на лінії Херсон-Запоріжжя.

Президент України Володимир Зеленський різко розкритикував слова колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджера, який заявив про необхідність віддати шматок територій для РФ в обмін на мир.

Генсекретар НАТО заявив, що РФ та Україна перейшли "у війну на виснаження" і тепер ніхто не може спрогнозувати, коли вона і як закінчиться. Він додав, що Альянс бачить своєю метою подальшу підтримку Україні і одночасно запобігання ескалації війни.

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