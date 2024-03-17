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Путін має закінчити на лаві підсудних: Зеленський підбив підсумок "виборів" у РФ

Олексій Тесля
17 березня 2024, 21:22
Російський диктатор імітує чергові вибори, наголосив президент України.
Зеленський, Путін
Володимир Зеленський оцінив "вибори" в РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що жодної легітимності в імітації російських виборів немає і бути не може.

"Жодної легітимності в цій імітації виборів немає і бути не може. Цей діяч (Путін, - ред.) має закінчити на лаві підсудних у Гаазі. Саме це ми маємо забезпечити всіма, хто цінує життя і порядність", - зазначив він у відеозверненні в неділю.

Глава держави нагадав про те, що російський диктатор імітує чергові вибори.

відео дня

"Усім у світі зрозуміло, що цей діяч, як уже було часто в історії, просто захворів на владу і робить усе, щоб правити довічно. Немає такого зла, яке він не зробить, щоб продовжити особисту владу. Немає нікого у світі, хто був би застрахований від цього", - сказав він.

Президент України подякував кожній державі, кожному лідеру, усім міжнародним організаціям, які називають і будуть називати ці речі своїми іменами.

"Усе, що Росія робить на окупованій території України - злочин. За все, що зроблено російськими вбивцями в цій війні і заради путінської довічної влади, має бути справедлива відплата. Він боїться найбільше одного - справедливості", - заявив Зеленський.

Вибори в Росії 2024

8 грудня 2023 року президент Росії Володимир Путін заявив про участь у виборах 2024 року.

Центрвиборчком РФ затвердив триденне голосування на виборах президента РФ, це відбудеться вперше. Вибори триватимуть 15, 16, 17 березня. Дострокове голосування триватиме з 25 лютого до 14 березня.

У ЦВК РФ також заявили, що хочуть провести вибори на тимчасово окупованих територіях.

"Вибори" в РФ

Як повідомлялося раніше, тоді як кремлівські ЗМІ щосили рапортують про черги охочих проголосувати за Путіна, опозиційні медіа пишуть про зростаюче невдоволення серед росіян - у мережі поширюють зроблені громадянами країни-агресора фотографії із зіпсованими бюлетенями. На деяких виборці залишали вельми ємні написи: "Крим - це Україна", "Слава Україні" тощо.

Також ЗМІ пишуть про посилення охорони дільниць. Наприклад, у Єкатеринбурзі на вході до виборчих дільниць від голосувальників просять здавати запальнички, щоб уникнути підпалів урн.

Як відомо, російські "вибори" проводилися на захоплених територіях України. "У Росії немає легітимних підстав для подібних дій на території України", - зокрема заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Холланд.

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Володимир Зеленський Володимир Путін вибори в Росії
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