Путін зникне, на РФ чекає некерований бунт - Подоляк

У Росії немає інфраструктурної опозиції. Є лише дисидентський рух, тому класична революція там неможлива.

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У Росії буде некерований бунт, вважає Михайло Подоляк / Колаж: Главред, фото: скрін

У країні-агресорі РФ не може відбутися повноцінна революція та зміна влади. Найімовірніше, там трапиться некерований бунт. Таку думку в інтерв'ю 24 каналу озвучив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, в Росії немає інфраструктурної опозиції. Є лише дисидентський рух - люди, які постійно займають ту чи іншу антивоєнну, антипутінську опозицію. Але саме опозиції, яка готова вибудувати щось, що виглядатиме досить альтернативно до існуючої сьогодні силової путінської вертикалі в самій Росії, там немає.

"У Росії не буде класичної революції ціннісного плану, де поступово вироблятимуть тези, напрацьовуватимуть мережі, агітаторів і так далі. У Росії буде класичний російський бунт", - вважає радник Офісу президента. відео дня

За його прогнозом, у різних регіонах РФ з'являтимуться групи людей зі зброєю, які навчилися вбивати на території України, але зрозуміли, що війну програли.

"Люди зі зброєю, ці всі "герої СВО" повернуться для того, щоб зробити перерозподіл на тлі різкого ослаблення державних інституцій", - вважає Подоляк.

За словами Подоляка, у Росії буде некерований бунт.

"І чим вони підуть займатися? У момент ослаблення держави як такої, у цей період вони захочуть, скориставшись своєю силою, через насильство зробити перерозподіл регіонального впливу, регіонального стану, усього, що є в регіонах. І так само це відбуватиметься в Москві, Пітері й де завгодно. Путін зникне. Я вам точно кажу, що ми його точно не знайдемо в момент, коли почнуться ці проблеми в Росії. Але це не революція. Це неможливо розбудити", - вважає радник глави ОП.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Бунт у Росії

В економіці країни-агресора Росії через війну відбуваються негативні процеси, які рано чи пізно призведуть до неконтрольованого обвалу. Зараз росіяни ще вірять у "доброго царя", але потім відбудеться великий російський бунт. Росіяни можуть вийти на протести через зростання цін та інші процеси в російській економіці. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

Публіцист Марат Гельман також розповів про можливі внутрішні перевороти і назвав сценарії бунту в Росії. За його словами, насамперед, на це здатна чеченська армія, причому віддана вона главі Чечні Рамзану Кадирову, а не кремлівському диктатору Володимиру Путіну.

Оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що в РФ можливий новий військовий заколот. Однак новий бунт у РФ не буде спрямований проти диктатора Володимира Путіна.

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