"Крим повернути неможливо": "опозиційний" кандидат у РФ зашкварився заявою

Україна не зможе повернути захоплений РФ Крим, заявив висунутий кандидатом у президенти РФ від партії "Громадянська ініціатива" Борис Надєждін, який називає себе опозиційним до існуючого кремлівського режиму.
"Росія на чолі з Путіним думає, що можна перемогти військовим шляхом. І Україна на чолі з Зеленським теж думає, що можна повернути Крим військовим шляхом і так далі ... Це абсолютно неможливо - ні те, ні інше", - підкреслив він в інтерв'ю журналістці Юлії Латиніній.
Він каже, що "широко розрекламований" контрнаступ України не приніс результату, а в результаті загинула "жахлива кількість людей".
Російський політик говорить про те, що війна перейшла у фазу, коли неможлива рішуча перемога жодної зі сторін.
За його словами, долю захоплених РФ територій повинні нібито вирішувати люди, які там жили раніше і живуть зараз.
Він також відповів на питання про те, яка доля чекає на окупований РФ Крим і кому він повинен належати.
"Крим - кримський. У людей запитайте, які в Криму живуть, і вони вам скажуть, чий Крим", - додав Надєждін.
Незаконна анексія Криму
У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.
Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
Київ вважає Крим українським.
Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.
Раніше експерт спрогнозував, яких супротивників підберуть Путіну на виборах. Як каже Ігор Ейдман, швидше за все, проти Путіна на виборах випустять зовсім вже старих кандидатів - на кшталт Зюганова або Явлінського.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Явлінський був у списку підписантів листа проти агресії РФ щодо України. Також в тексті говориться, що війна не тільки не відповідає інтересам Росії, але і несе загрозу її існуванню.
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