УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Крим повернути неможливо": "опозиційний" кандидат у РФ зашкварився заявою

Олексій Тесля
22 січня 2024, 14:59
Борис Надєждін говорить про те, що війна перейшла у фазу, коли неможлива рішуча перемога жодної зі сторін.
Надєждін
Борис Надєждін / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, nadezhdin2024.ru

Україна не зможе повернути захоплений РФ Крим, заявив висунутий кандидатом у президенти РФ від партії "Громадянська ініціатива" Борис Надєждін, який називає себе опозиційним до існуючого кремлівського режиму.

"Росія на чолі з Путіним думає, що можна перемогти військовим шляхом. І Україна на чолі з Зеленським теж думає, що можна повернути Крим військовим шляхом і так далі ... Це абсолютно неможливо - ні те, ні інше", - підкреслив він в інтерв'ю журналістці Юлії Латиніній.

Він каже, що "широко розрекламований" контрнаступ України не приніс результату, а в результаті загинула "жахлива кількість людей".

відео дня

Російський політик говорить про те, що війна перейшла у фазу, коли неможлива рішуча перемога жодної зі сторін.

За його словами, долю захоплених РФ територій повинні нібито вирішувати люди, які там жили раніше і живуть зараз.

Він також відповів на питання про те, яка доля чекає на окупований РФ Крим і кому він повинен належати.

"Крим - кримський. У людей запитайте, які в Криму живуть, і вони вам скажуть, чий Крим", - додав Надєждін.

Незаконна анексія Криму

У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.

Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
Київ вважає Крим українським.

Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

Раніше експерт спрогнозував, яких супротивників підберуть Путіну на виборах. Як каже Ігор Ейдман, швидше за все, проти Путіна на виборах випустять зовсім вже старих кандидатів - на кшталт Зюганова або Явлінського.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Явлінський був у списку підписантів листа проти агресії РФ щодо України. Також в тексті говориться, що війна не тільки не відповідає інтересам Росії, але і несе загрозу її існуванню.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Криму війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Україна може отримати 20 мільярдів євро допомоги від ЄС: на що підуть кошти

Україна може отримати 20 мільярдів євро допомоги від ЄС: на що підуть кошти

16:09 Світ
Новообраний премʼєр Польщі Туск у Києві: привіз "подарунки"

Новообраний премʼєр Польщі Туск у Києві: привіз "подарунки"

14:51 Україна
Зеленський видав указ про "українські" Кубань і Слобожанщину: деталі

Зеленський видав указ про "українські" Кубань і Слобожанщину: деталі

14:47 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:45

Одяг висохне в рази швидше: допоможе пластикова пляшка

16:34

"Пару мільйонів євро вивезти в Європу": El Кравчук жорстко пройшовся по Олегу Виннику

16:09

Україна може отримати 20 мільярдів євро допомоги від ЄС: на що підуть кошти

16:04

Кого потрібно пустити в будинок 23 січня, щоб життя почало поліпшуватися - прикмети

15:44

Поламати життя: Карпачов пояснив, чому не можна лякати дітей Бабаєм

Росія спробує почати війну проти НАТО після виборів у США - ГорбачРосія спробує почати війну проти НАТО після виборів у США - Горбач
15:42

Премʼєр Словаччини пропонував Києву "поступитися" РФ територією: у МЗС відповіли

15:36

Якщо річ сіла після прання: найлегший спосіб врятувати одяг засобом для волосся

15:32

Алан Бадоєв та канал "1+1 Україна" оголосили дату всеукраїнської кінопрем’єри фільму "Довга Доба"

15:17

Весела головоломка для людей із високим IQ: лише одиниці знайдуть парасольку

Реклама
15:12

"Фіалками мій найдорожчий син проросте": перше інтерв’ю матері загиблого поета та військового "Далі" КривцоваВідео

14:59

"Крим повернути неможливо": "опозиційний" кандидат у РФ зашкварився заявою

14:54

Яка температура повинна бути в холодильнику: найпростіший рада збереже продукти

14:51

Новообраний премʼєр Польщі Туск у Києві: привіз "подарунки"

14:47

Зеленський видав указ про "українські" Кубань і Слобожанщину: деталі

14:42

Євробачення-2024: стали відомі імена журі Національного відбору на конкурс

14:09

Кухонний ніж буде як у шеф-кухаря: як його заточити із зубною пастою

13:53

Три найбільш недооцінених продукти: вони дарують організму справжнє міцне здоров'я

13:48

Росіяни змінили напрямок основного удару: в ЗСУ прокоментували наступ ворога

13:45

Гороскоп на завтра 23 січня: Овен - важливе знайомство, Водолію - повернення грошей

13:38

49-річний Тед Мосбі з серіалу "Як я зустрів вашу маму" вперше одружився

Реклама
13:34

Серед знищених офіцерів – полковник РФ: нові деталі удару по А-50 та Іл-22

13:19

Співачка Трінчер і блогер Волошин офіційно розлучилися

12:54

Ситуація нелегка: Гуменюк розповіла про хід бойових дій на лівому березі Дніпра

12:51

Результат ошелешив: хімік Репич розповів, скільки мікробів у салатах із супермаркету

12:41

"Це був шок": РФ оточила Авдіївку і "душить" з трьох сторін – боєць ЗСУ

12:34

Кричевський зняв яскравий кліп із Зібровим на українську версію "Кияночки"Відео

12:11

Зрадниця Анна Asti втекла з РФ на реабілітацію - ЗМІ

12:04

Церковне свято 23 січня: що призведе до нещастя в день пам'яті св. Климента

11:42

Досвідчені кулінари додають чайний пакетик при варінні круп: навіщо вони так роблять

11:40

РФ планує нову війну в Європі: експерт назвав несподіваний сценарій і терміни

11:39

Експерт пояснив, як Німеччина підстраховує США у військовій допомозі Україні

11:37

Морози, тумани та сильна ожеледь: синоптик попередив про небезпечну погоду

11:01

Намагався втекти за кордон: сина Гринкевича затримали в ОдесіВідео

11:00

Китайський гороскоп на завтра 23 січня: Драконам - розлука з сім'єю, Змії - наберіться терпіння

10:57

Зірка "Кіборгів" розповів, як лупасив фізіономію акторові з РФ на зйомках

10:36

Неймовірні картопляні млинці на закуску: швидкий рецепт

10:35

Нацгвардієць влаштував бійню в Лимані: розстріляв пенсіонерку з дочкою і двох копів

10:22

"Немає такого ресурсу": у Нацполіції розповіли, чи будуть масово роздавати повістки

10:03

Зеленський внесе в Раду законопроект про множинне громадянство: що відомо

09:47

Частина українців опинилася під загрозою припинення виплат пенсій: хто ризикує

Реклама
09:47

У небі - чорний стовп диму: в окупованих Донецьку та Макіївці пролунали вибухи

09:43

Гастроентеролог розповів, чому пора перестати користуватися телефоном в туалеті

09:41

Знищення флоту РФ у Чорному та Азовському морях: у ЗСУ натякнули на нові цілі

09:22

Як стильно поєднувати кольори в 2024 році: топ-6 найтрендовіших варіантів

09:00

Олег Леонідович Міщенко досьє

08:54

Удари по росіянах: генерал із США запропонував літакам НАТО атакувати цілі РФ

08:36

Погода в Україні в лютому: коли почнеться весняне потепління

08:11

Усунення Путіна: генерал-розвідник розкрив несподіваний сценарій бунту у РФВідео

07:54

"Ядро підтримки України" : у США пояснили, що є основою перемоги над РФ

06:54

Бої за Авдіївку: в ISW зафіксували просування окупантів вулицями міста

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Свята
Великий піст 2024З днем народження подругиЦерковні свята 2024
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти