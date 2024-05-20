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Шлях до миру розпочнеться восени: експерт розповів, які території захоче "відкусити" РФ

Руслана Заклінська
20 травня 2024, 16:14
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Жодної домовленості у вигляді договору про розмежування чи визнання окупації або відмови від зазіхань з боку РФ не буде ще десятки років, заявив Максим Розумний.
Шлях до миру розпочнеться восени: експерт розповів, які території захоче 'відкусити' РФ
Коли розпочнуться мирні переговори Росії і України / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Приблизно на осінь питання про переговорний майданчик переходитимуть в практичну площину. Росія докладе всіх можливих зусиль, щоб залишити за собою контроль над Луганською областю і намагатиметься отримати повний контроль над Донецькою областю, Запоріжжя та Херсонщина будуть предметом торгу. Про це в інтерв'ю Главреду розповів доктор політичних наук Максим Розумний.

"Щодо часових меж, то зараз вже значною мірою окреслилася позиція "східного" блоку (Китай-Росія), а в червні, на Саміті миру у Швейцарії, напевно, окреслиться і альтернативний підхід західної коаліції на основі української "формули миру". Коли обидві позиції будуть сформульовані, почнеться рух у напрямку створення певного переговорного майданчика", - зазначив експерт.

За його словами, це може зайняти певний час, але в часових рамках співпадає з традиційною весняно-літньою воєнною кампанією. Розумний зазначив, що до кінця літа стане зрозуміло, яка на фронті, як далеко може піти Росія, як успішно може діяти Україна. Тому восени питання про переговорний майданчик між східною та західною позиціями повинні переходити в практичну площину.

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"Треба розуміти, що, скоріше за все, жодної домовленості у вигляді договору про розмежування чи визнання окупації з боку України або відмови від зазіхань з боку РФ не буде, цілком можливо, ще десятки років. Але це навряд чи перешкодить досягненню угоди про припинення вогню. Саме ця опція на столі є головною, тому всі територіальні питання, за винятком локальних на кшталт виходу військ РФ з Сумської чи Харківської областей в обмін на відвід ЗСУ техніки на десяток кілометрів, під час переговорного процесу будуть винесені за дужки", - розповів Розумний.

Хто такий Максим Розумний

Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Мирні переговори України та Росії - новини за темою

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що світова більшість має примусити Росію до миру і може це зробити. За його словами, саме в червні на Саміті миру у Швейцарії може початися шлях справедливого миру.

Також Росія згадала про переговори на тлі загострення ситуації у прикордонних районах Харківської області. Проте Україна відкидає можливість таких перемовин з Москвою, оскільки вони є лише торгом, заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Крім цього, секретар РНБО Олександр Литвиненко висловив переконання, що агресивна війна Росії проти України має завершитися не просто перемир'ям, а стійким миром на десятиліття. Саме з цією метою була розроблена і просувається формула миру президента України Володимира Зеленського.

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війна в Україні Максим Розумний війна Росії та України мирні переговори з Росією
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