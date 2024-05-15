Пішли у наступ та хочуть переговорів: в РНБО розкрили, що задумали росіяни

Країна-агресор Росія знову згадала про переговори на тлі загострення ситуації у прикордонних районах Харківської області. Проте, Україна відкидає можливість таких перемовин з Москвою, заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram.
Він наголосив, що Росія прогнозовано починає розгойдувати тему перемовин, але в Україні вважають, що всі ці намагання росіян - це просто торги.
"Заява Путіна про те, що вони (переговори, - ред.) можливі без виведення російських військ - це торг, і на стіл він готовий покласти прикордоння Харківщини, а також сигналити, мовляв, якщо не захочете - піду в інших областях", - пояснив Коваленко.відео дня
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО також додав, що окупантам бракує живої сили та техніки для наступу на Харків та Суми. А, тому, погрози російської верхівки - це блеф, а наступ можливий лише у прикордонних територіях.
Коваленко впевнений, що головна мета окупантів - розтягнути українські сили, щоб нібито мати змогу прорватися на сході.
"Ключова наша задача - вистояти. Це завдання на цей рік. Зрозуміло, що ніяких переговорів не буде. Перемовини РФ потрібні тільки для паузи і накопичення сил", - підсумував він.
Хто такий Андрій Коваленко
Боєць тероборони, військовий аналітик, PR-консультант, cпеціаліст з інформаційних технологій. Наразі обіймає посаду керівника Центру протидії дезінформації при РНБО.
Можливість переговорів з Росією - останні новини
Раніше, політичний та економічний експерт Тарас Загородній казав, що усі мирні ініціативи Росії спрямовані на те, щоб зірвати постачання військової допомоги Україні, переозброїтися та на знову напасти.
У свою чергу, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна готова до переговорів, але не з Росією, оскільки Путін їх насправді не хоче.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що повернення до переговорів з президентом країни-агресорки Росії Володимиром Путіним можливе. Втім, станеться це лише тоді, коли Кремль зрозуміє важливі речі.
Читайте також:
- Лавров висунув умову для мирних переговорів з Україною
- Припинення вогню і переговори з РФ: ЗМІ дізналися нові деталі "плану Трампа"
- "Зірвана мирна угода з РФ": Кулеба розкрив інформацію про переговори 2022 року
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред