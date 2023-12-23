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"Умови диктуватиме РФ": словацький друг Путіна зробив скандальну заяву про війну

Анна Ярославська
23 грудня 2023, 10:55оновлено 23 грудня, 11:39
Роберт Фіцо розкритикував потенційний контрнаступ ЗСУ.
Роберт Фіцо, Путін, ВСУ
Роберт Фіцо зробив нову скандальну заяву про війну в Україні / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, УНІАН, скріншот

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який є затятим прихильником Москви, зробив чергову скандальну заяву про війну в Україні. За його словами, навіть з грошима і всією західною зброєю Україні не вдасться перемогти країну-агресора РФ на полі бою.

Фіцо розкритикував потенційний контрнаступ ЗСУ.

"Я не вірю у військове рішення. Ми повинні визнати, що в України немає достатньо сил, щоб переламати ситуацію військовим шляхом, і вона не здатна на будь-який контрнаступ. Ми можемо відправити всю зброю світу, всі гроші, але ніколи не переможемо Росію на полі бою. Приходить 2024 рік, і ви побачите, що умови врегулювання цього конфлікту почне диктувати Росія", - заявив прем'єр Словаччини в інтерв'ю місцевому виданню Pravda.

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При цьому Фіцо визнав, що вторгнення РФ в Україну є порушенням міжнародного права. Він заявив, що готовий надавати Києву гуманітарну допомогу.

"Ми готові допомагати Україні. Маю на увазі цивільну та гуманітарну допомогу, але не військову, тому що наша військова допомога закінчилася", — підкреслив прем'єр Словаччини.

Також він стверджує, що Київ вже нібито був готовий досягти мирної угоди з Кремлем, але цьому завадив Захід, коли почав надавати Україні зброю, "щоб її руками знищити РФ".

Скандальні заяви Фіцо про Україну

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що не підтримуватиме військову допомогу Україні.

Фіцо називав війну в Україні "замороженим конфліктом" І сказав, що відправка зброї українським військовим не вирішить її.

Також прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив рішучий протест проти членства України в НАТО і заявив, що використовує своє право вето, щоб перешкодити цьому рішенню. Він вважає, що вступ України до НАТО може призвести до Третьої світової війни.

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